O sabie de călău, expusă la muzeul din Deva

La Muzeul Civilizației Dacice și Romane (MCDR) Deva este expusă, în premieră, o sabie de călău, folosită în secolul al XVI-lea pentru îndeplinirea pedepselor soldate cu condamnarea la moarte a răufăcătorilor. Sunt cunoscute și sub numele de „spadă justițiară”, iar armele din această categorie pot fi ușor recunoscute după felul în care arată lama, care nu are vârf și astfel nu poate fi folosită pentru împungere, potrivit Agerpres.„În urma operațiunilor de restaurare efectuate de specialiștii muzeului, pe lama sabiei - călău au fost evidențiate mai multe motive florale și imaginea unui arhanghel, toate realizate prin incizare. Garda spadei este simplă și termină în butoni cu decorațiuni florale, iar mânerul este confecționat din lemn, îmbrăcat în piele și întărit cu fir de alamă”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al MCDR Deva, Daniel Iancu.Inscripția în limba germană de pe cele două fețe ale lamei este elementul cel mai important al sabiei. Pe o parte este scris: „Această spadă are tăiș ascuțit, iar eu sunt investit de Dumnezeu și autorități să slujesc și pe oamenii răi să pedepsesc”, iar pe cealaltă față mesajul continuă cu 'De aceea, din timp să vă căiți și la picioarele lui Dumnezeu să cădeți, înainte ca prin această spadă executați să fiți”. Sabia de călău a fost restaurată în laboratoarele muzeului din Deva.