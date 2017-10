O premieră 3D aşteptată de cei mici

O premieră 3D așteptată de cei mici

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

„Avioane” - un desen animat mult așteptat de copii, rulează începând de vineri, 6 septembrie, și în cinematografele constănțene.Dusty (Dane Cook) este un mic avion cu un singur motor, un avion care stropește culturile agricole, dar care visează să descopere o lume dincolo de micul orășel Propwash Junction. Cu toate că fizicul nu îi prea permite și - în plus - îi este frică de înălțime, Dusty se înscrie în concursul Wings Around The Globe, în care va concura cu cele mai bune mașini de zbor de pe mapamond.