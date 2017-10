O poveste cu greci, sfinţi şi un pictor adus de la muntele Athos

O poveste cu greci, sfinți și un pictor adus de la muntele Athos

Despina Hagiu, important membru al Comunității Elene din Constanța, ne povestește că, în 1862, s-a construit prima biserică ortodoxă grecească din Dobrogea. În acest an, s-a emis la Constantinopole, în timpul sultanului Abdul Aziz Bin Mehmet Han, un Firman împărătesc referitor la clădirea bisericii Metamorfosis Ellena din Küstendje.Doina Păuleanu, autorul volumului „Constanța. Aventura unui proiect euro-pean”, prezintă actul prin care grecilor li se dădea acest teren pentru a-și ridica un lăcaș de cult. Cităm un fragment din acest act: „De îndată ce va sosi acest al meu decret împărătesc, să luați cunoștință că grecii de sub împărăteasca mea ocrotire, locuitorii domiciliați în Küstendje neavând biserică, au cerut pe lângă înalta mea persoană, rugînd prin suplica să alcă-tuiască și să clădească Biserica din temelie sub denumirea Metamorfosis cu urmă-toarele dimensiuni: 44 arșini adâncime, 22 arșini lățime și 16 arșini înălțime. Această suplică a lor ne-a fost prezentată prin deosebită cerere de către preasfântul Patriarh al grecilor... Să ne faceți cunoscut locul pe care se va construi biserica, loc care nu trebuie să fie situat în cartierul musulman. De asemenea, veți fi cu mare băgare de seamă în afacerea aceasta și să nu îngăduiți să pretinză cineva nici un argint sau vreun ban”.Autorul planurilor, arhitectul grec I. Teoharidi Planul de construcție i-a fost atribuit arhitectului grec I. Teoharidi, care s-a adaptat atât normelor dimensionale fixate la Constantinopol, cât și unei aspirații clasicizante prin care grecii aflați în exil liber ales înțelegeau să perpetueze, apolinic, spiritul Helladei. Lucrările la Biserica cu hramul Metamorfosis (Schimbarea la față) s-au terminat în anul 1867 (chiar dacă pe fațadă se indică totuși anul 1868).Potrivit dr. Doina Păuleanu, „Biserica greacă are intrarea cu scară monumentală pe artera Mircea cel Bătrân, latura sudică întărită cu zid spre strada Ceres, iar absida altarului ocupă ritual poziția central estică. Biserica este mare, dar fără stil, iar interiorul foarte bogat. Se slujește în limba elină și este dotată cu icoane de mare preț”.Interiorul bisericii a fost zugrăvit de un pictor adus de la muntele Athos, Aghiograf. După 1984, picturile vechi au fost înlocuite, credincioșii donând bisericii costisitoare obiecte de cult, achiziționate din Constantinopol și Veneția. În acest lăcaș de cult, au fost oficiate toate slujbele până la sfințirea bisericii cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, la 22 mai 1895. Conform unei descrieri din epocă, în anul 1859, Küstendje avea o populație de 3.000 de persoane, din care 500 greci. „Grecii se ocupau cu comerțul și s-au stabilit în Cartierul grecesc, unde se află biserica și școala greacă”, potrivit col. Ionescu M. Dobrogianu. Primele reparații au loc în anul 1897, iar în perioada 1922-1924, se zidesc cele patru ferestre de pe latura nordică. Un turn clopotniță se adaugă pe latura dreaptă în anul 1947.Despina Hagiu spune că la prima slujbă oficiată a participat Carol I. Printre obiectele care s-au păstrat de la 1862 se numără masa din altar. Sub nemți și bulgari, lăcașul de cult a avut de suferit, dar cu toate acestea, biserica a rămas în picioare, iar astăzi este declarat monument istoric.