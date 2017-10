O nouă săptămână de premiere la Cityplex Tomis Mall

Începând de vineri, 22 ianuarie, cinefilii constănțeni au șansa de a vedea unul dintre cele mai jalonate filme de Oscar „The Revenant”, inspirat de romanul lui Michael Punke, bazat pe fapte reale. Acțiunea se petrece în America de Nord, în 1823, iar în centrul ei se află Hugh Glass (DiCaprio), membru al unei expediții în Munții Stâncoși, unde este prins de un urs grizzly și sfârtecat. Căpitanul grupului lasă în urmă trei oameni pentru a-i ține companie în ultimele clipe de viață și pentru a-i săpa mormântul, dar, de frică să nu fie prinși de indieni, cei trei îi iau lui Glass armele și echipamentul și fug. Însă, eroul îngrozitoarei confruntări cu ursul grizzly nu moare: se târăște, deși mutilat, mai bine de 300 de kilometri prin sălbăticie, animat de sumbre planuri de răzbunare împotriva celor care l-au părăsit.O altă premieră - „Youth” - spune povestea a doi bătrâni prieteni - un dirijor și compozitor, pe de o parte, și un regizor, pe de altă parte -, care se gândesc la cât timp le-a mai rămas de trăit, în timp ce își petrec vacanța în Munții Alpi. Aventura SF „The Fifth Wave” constituie cea de-a treia premieră a acestei săptămâni, care narează interesanta tentativă de supraviețuire a unei adolescente în fața invaziei de extratereștrii.Celor trei premiere li se alătură o avanpremieră - „The Big Short-Brokerii Apocalipsei”, care are la bază best-seller-ul lui Michael Lewis „The Big Short: Inside the Doomsday Machine”, apărută și la noi sub titlul „Marea contradicție economică - În interiorul mașinii infernale”.