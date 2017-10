O nouă provocare aruncată elevilor isteţi

O nouă provocare aruncată elevilor isteți

În fiecare an, în luna octombrie, se sărbă-torește Săptămâna Mondială a Spațiului, iar tema din acest an este „Teledetecția trasează viitorul”. Cu prilejul acestui eveniment, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” organizează a 12-a ediție a suitei de manifestări My Space, acțiune cuprinsă în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2016, poziția 649. În cadrul proiectului se desfășoară vineri, 28 octombrie, orele 16.30 - 18, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, concursul de matematică pe echipe MathSpace. Școlile sunt invitate să participe cu câte un echipaj format din patru elevi din clasele V-VIII (un elev pentru fiecare clasă).Înscrierile se fac la secretariatul Colegiului sau pe adresa de email: cnmbct@gmail.com, până miercuri, 26 octombrie, ora 16.