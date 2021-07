O nouă promoţie de absolvenţi la Academia Navală. „Am fost o generaţie norocoasă!”

În anul 2021, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” au promovat studiile universitare de licență 262 de studenți. Din cei 262 de absolvenți ai studiilor universitare de licență, 70 sunt absolvenți ai Secției Militare, Promoția 2021 „Regele Mihai I - 100”, dintre care 66 pentru Ministerul Apărării Naționale și patru pentru Ministerul Afacerilor Interne, iar 192 de absolvenți sunt de la Secția Civilă – Promoția 2021.











Şefa de promoţie, Sorina Florentina Băcanu, a absolvit Facultatea de Inginerie Marină, specializarea Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale, cu media 9,63. Tânara este din Brăila şi a ales să se întoarcă acasă după încheierea studiilor, preferând un post tot la Brăila.











„Punem punct celor patru ani de învăţământ superior militar. Emoţionaţi, dar în aceeaşi măsură cu multe vise şi speranţe, trăim acest moment intens, bucurându-ne alături de toţi cei dragi de acest moment important din viaţa noastră: absolvirea Academiei Navale «Mircea cel Bătrân». Încă din prima zi am păşit pragul acestei instituţii cu speranţă şi încredere şi, deşi drumul ales nu a fost deloc uşor, astăzi suntem deosebit de mândri de felul în care am crescut în cei patru ani. Am fost o generaţie norocoasă! În anul II de studii am defilat cu mândrie pe sub Arcul de Triumf cu prilejul Centenarului Marii Uniri, iar, la finalul aceluiaşi an II de studii, am avut privilegiul de a desfăşura practica în timpul unui marş istoric al navei-şcoală «Mircea», care a marcat împlinirea a 80 de ani de la intrarea velierului în serviciul Marinei Militare Române. Ambele evenimente vor rămâne două repere importante ale carierei noastre profesionale, deoarece au fost experienţe care ne-au iniţiat în tainele marinăriei şi ne-au dezvoltat spiritul camaraderesc”, a rememorat Sorina Băcanu, în discursul de final.