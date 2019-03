O nouă premieră la teatru pentru cei mici. „Copiii sunt ca un burete, absorb tot“

După un efort de aproximativ trei luni de zile, Teatrul de Copii și Tineret „Căluțul de Mare” va scoate o nouă premieră de excepție: „Lebedele” după basmul lui Hans Christian Andersen. Echipa de creație este formată din Cristian Mitescu, în calitate de regizor, Eugenia Tărășescu Jianu, este cea care semnează scenografia spectacolului, muzica este semnată de Alexandru Berehoi, iar coregrafia de Ionuț Sergiu Anghel.Din distribuție fac parte: Daniela Vlad, Daniel Minciună (Baba Zdreanța), Clara Ghiuvelechian (Împărăteasa), Tiberiu Roșu (Slujitorul prințului), Andrei Stroiescu (Prințul), Rovena Paraschivoi, Lică Gherghilescu (Împăratul), Arina Cojocaru (Zâna Morgana).Regizorul constănțean a declarat pentru „Cuget Liber” că teatrul își dorea de foarte mult timp să realizeze o producție foarte mare și așa au ales o poveste în care să aibă numeroase păpuși, costume, tablouri. În cele din urmă, echipa teatrului a reușit ce și-a propus și au umplut, efectiv, scena cu 11 lebede, 42 de păpuși, prințișori.„Pot spune chiar că aceasta este cea mai mare producție ca volum a teatrului nostru, de până acum. Este o piesă care se adresează întregii familii, nu doar celor mici, o piesă care vorbește de dragostea între frați, despre iubire, dragostea de mamă și nu numai. Textul a fost actualizat, dar regăsim în el și povestea clasică, așa cum a scris-o Andersen. Firul nu l-am schimbat pentru a nu duce în eroare copiii, dar este un spectacol modern, o satiră la societatea în care trăim, la așa zisele vedete, lumea mondenă și tot ce se întâmplă în jurul ei. Povestea nu am putut s-o schimb prea mult, deși eu mă joc de fiecare dată și în toate spectacolele mele sunt și lucruri schimbate, dar în esență povestea este cea clasică”, a precizat cunoscutul regizor Cristian Mitescu.Ce ar trebui să învețe copiii din „Lebedele“?Cristian Mitescu este de părere că cei mici ar trebui să fi mai perseverenți în tot ceea ce fac, să își urmărească scopurile, chiar dacă drumurile sunt anevoioase uneori. Altfel spus, ei ar trebui să procedeze ca personajul principal, Eliza, care trece printr-o mulțime de întâmplări până reușește să rupă vraja și să-și salveze frățiorii. Un alt mesaj este să faci mereu bine, pentru că așa ți se va răspunde la fel.„Copiii au nevoie în spectacole de cât mai multă informație. Nu mai avem de-a face cu spectacole în care spunem o poveste cap-coadă, o ilustrăm, o facem ca pe o serbare școlară și gata. Pentru că trăim în lumea internetului, ei au nevoie de multă informație în spectacol, pentru că sunt foarte atenți și la detalii și trebuie să mergem din ce în ce mai mult pe această idee. În concluzie, cu fiecare spectacol pe care îl fac, îmi propun să adaug și să vin cu un plus de informație, pentru că ei sunt ca un burete, absorb tot”, a adăugat Mitescu.Întrebat de ce anume sunt mai atrași copiii din ziua de astăzi, regizorul a precizat că ei pot fi interesați de o piesă realizată numai cu păpuși, care poate fi o bijuterie sau să fie atrași de o piesă numai cu actori ori combinată, actori cu păpuși.Mirabela ȘERBĂNESCU