O nouă premieră cu Marius Bodochi pe scena Teatrului de Stat

Într-o vâltoare benefică, parcă dorind să demonstreze că la Teatrul de Stat „se întâmplă ceva și nu e mort”, cum afirma, recent, regizorul Felix Alexa, sâmbătă, 22 octombrie, constănțenii sunt invitați la o nouă premieră.Jucat în avanpremieră la Festivalul internațional de teatru „Miturile Cetății”, de la finele lunii iunie, spectacolului „Dionysos”, după tragedia „Bacantele” de Euripide, realizat în parteneriat cu Teatrul „Vascello” din Roma, îl are în rolul principal, din nou, pe Marius Bodochi.„După opt ani de la premiera piesei «Terorism», pe care am realizat-o la Constanța împreună cu Felix Alexa, am fost invitat din nou de către Dana Dumitrache să joc în «Dionysos» pentru că mă dorea regizorul italian Daniele Salvo. A venit la București, am stat cu el de vorbă, mi s-a părut un om interesant, mi s-a părut că știe ce vrea. I-am cerut să ne întâlnim de vreo două-trei ori și să repete doar el cu mine, să văd dacă intuiția îmi spune dacă e bine sau nu să fac. Am repetat șase ore pe zi, timp de trei zile doar noi doi și am zis DA! Apoi a venit și Felix să-mi propună rolul din «Ursul». E palpitant pentru un actor să joace în alte teatre, în colaborare, cu fețe noi, cu oameni noi, pe care îi cunoști doar așa și te saluți”, declara cunoscutul actor bucureștean Marius Bodochi.Din echipa italiană mai fac parte Daniele Gelsi, care a creat costumele, decorul - Michele Ciacciofera, muzica - Marco Podda, iar videoproiecțiile sunt realizate de Aquamicans/ Paride Donatelli. Traducerea textului, Ana Maria Afteni.Din distribuție mai fac parte, alături de Marius Bodochi, Andu Axente (Penteu), Iulian Enache (Cadmos), Alexandru Mereuță (Tiresias), Dorin C. Zachei (primul mesager), Ionuț Alexandru (al doilea mesager), Marian Adochiței (paznicul), Dana Trifan Enache (Agave). Bacantele sunt interpretate de Maria Lupu, Georgiana Mazilescu, Laura Iordan Adrian, Mirela Pană, Cristina Oprean, Luiza Martinescu, Lana Moscaliuc, Florina Stănculeț, Turchian Nasurla, Ana Maria Ștefan, Georgiana Rusu și Arina Cojocaru.„Bacantele” este considerată a fi nu numai cea mai bună tragedie scrisă de Euripide, dar una dintre cele mai valoroase scrise vreodată, în antichitate sau modernitate. Se evidențiază prin faptul că introduce un personaj colectiv, corul bacantelor, iar zeul nu mai este o prezență îndepărtată, ci personajul principal.Tragedia are ca temă mitul regelui Penteu al Tebei și mamei sale Agave, pedepsiți de zeul Dionysos pentru că îi neagă calitatea de zeu, pretinzând că mama sa, Semele, nu l-ar fi zămislit cu Zeus, cum pretindea ea, ci cu un om.Dionysos, văr cu Penteu, vine în Teba pentru a introduce riturile dionisiace în cetate și a demonstra că este, într-adevăr, fiul lui Zeus. Răzbunarea sa ia proporții nebunești, Penteu ajungând să fie canibalizat de chiar mama sa, cuprinsă de delirul dionisiac al bacantelor.Dionysos este în mitologia greacă zeul vegetației, al pomiculturii, al vinului, al extazului și fertilității, denumit la romani Bacchus sau Liber.v v vDuminică, 23 octombrie, de la ora 19, spectatorii sunt așteptați la „Ursul”, o farsă într-un act de A.P.Cehov, în regia lui Felix Alexa, cu Marius Bodochi, Dana Dumitrescu și Marian Adochiței în distribuție.Într-un decor ingenios, conceput de scenografa Carmencita Brojboiu, un bărbat și o femeie care au avut experiențe traumatizante cu sexul opus, hotărând, din motive asemănătoare, să trăiască singuri, se întâlnesc, se ciocnesc, aproape până la a se duela cu pistoalele, și se îndrăgostesc în cel mai ilogic, dar omenesc fel.