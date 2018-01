O nouă generaţie de sacrificiu? Liceenii, bulversaţi de schimbările din Educaţie

O nouă generație de sacrificiu? Liceenii, bulversați de schimbările din Educație

Noul ministru al Educației abia a intrat în pâine, dar are o misiune grea, după ce predecesorul său a bulversat tot sistemul cu schimbările propuse. Rămâne de văzut dacă Valentin Popa va continua proiectele făcute de Liviu Pop sau va veni cu altele noi.Unul dintre cele mai controversate proiecte este modificarea planurilor cadru pentru clasele de liceu. Variantele elaborate sub semnătura lui Liviu Pop nu sunt pe placul profesorilor, dar nici al elevilor. Consiliul Național al Elevilor se declară total împotriva elaborării, dar și conținutului noilor planuri cadru pentru învățământul liceal.„Una dintre cauzele de îngrijorare este modul eronat de fundamentare a planurilor cadru, care nu respectă succesiunea firească a unui proces care să contribuie la facilitarea într-o măsură semnificativă a deprinderii celor opt competențe cheie regăsite în profilul absolventului. Astfel, considerăm că, pentru a eficientiza dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor necesare unui elev la finalitatea învățământului secundar este nevoie de o prioritizare a etapelor dezvoltării curriculumului, după cum urmează: identificarea subiectelor a căror abordare va genera deprinderea calitativă a unui număr maxim de elemente din profilul de formare a absolventului, integrarea acestor componente în discipline specifice, stabilirea unei programe care să satisfacă obiectivul propus și, ulterior, în funcție de volumul și complexitatea noilor materii, creionarea planurilor cadru”, explică reprezentanții Consiliului Național al Elevilor.Prea multe ore la școalăPotrivit acestora, variantele propuse nu reușesc să diferențieze așteptările din partea unui absolvent al ciclului inferior al învățământului liceal cu unul al ciclului superior al aceluiași tip de învățământ, dorind să pună în lumină faptul că elevul ar trebui, până la finalul clasei a X-a, să fundamenteze competențele referitoare la viața civică și socială, ca mai apoi să se poată orienta în vederea alegerii unei viitoare cariere.„În ceea ce privește numărul de ore pe săptămână petrecute de către un elev la școală, nu a fost prezentat niciun studiu care să ateste necesitatea creșterii acestui număr în cazul claselor din ciclul liceal superior. În plus, dorim să subliniem că este necesară o prioritizare a disciplinelor studiate, dar și o comprimare a conținutului programelor școlare, astfel încât acestea să ofere un bagaj minim de cunoștințe într-un anumit domeniu, urmând ca școala să încurajeze elevii să practice studiul individual”, mai spun elevii.Mai multe materii pe specializareConsiliul Național al Elevilor militează pentru regândirea modului de stabilire al materiilor prevăzute în curriculumul la decizia școlii, pentru a înlătura condiția majorității elevilor dintr-o clasă și, în schimb, a crea posibilitatea unor grupe formate dintr-un număr minim de aproximativ 15 elevi, care să își fi exprimat interesul pentru respectivul obiect de studiu.„Trunchiul comun ar trebui să conțină discipline cu o largă aplicabilitate, înglobând noțiuni esențiale pentru tineri în viața cotidiană, precum educație pentru sănătate, educație juridică, limba română, oratorie, gândire critică ș.a.m.d. În completare, curriculumul diferențiat va aduce conținut specific profilului de studiu, pentru fundamentarea noțiunilor de bază în specializarea aleasă, iar curriculumul la decizia elevului din oferta școlii va permite elevilor să aleagă ceea ce îi pasionează”, susțin reprezentanții Consiliului Național al Elevilor.