O nouă generaţie de boboci, "înrolată" pentru clasa zero

O nouă generație de boboci, "înrolată" pentru clasa zero

O nouă generație de boboci se pregătește să se „înroleze“ la școală. 5.300 de copii din județul Constanța s-au înscris deja pentru a începe clasa zero la toamnă. Din aceștia, aproape 800 nici măcar nu vor avea șase ani împliniți la 1 septembrie.Ministerul Educației Naționale a centralizat situația cererilor de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2019 - 2020 depuse în prima etapă prevăzută în calendarul aprobat, între 4 și 22 martie. Astfel, potrivit datelor înregistrate în sistem, au fost completate și depuse, la nivel național, 150.084 de cereri. Dintre acestea, 128.703 cereri (85,8%) vizează copii care împlinesc vârsta de șase ani până la data de 31 august 2019, inclusiv, iar 21.381 de cereri (14,2%), copii care împlinesc vârsta de șase ani, în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2019, inclusiv.În județul Constanța, au fost ocupate încă din prima etapă toate locurile la școlile de renume. La unele, precum Școala nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, Școala nr. 39 „Nicolae Tonitza” sau Școalanr. 24 „Ion Jalea”, s-au făcut chiar și liste de așteptare, cu speranța că unii dintre elevii înscriși vor fi retrași și duși la o școală privată. „Suntem în fruntea listei de așteptare. Mai avem o speranță că s-ar putea ca măcar unul, doi copii să fie retrași. Poate se duc la vreo școală privată și ne lasă nouă locul. Ne dorim foarte mult ca fetița să fie înscrisă la școala aceasta, pentru că aici a făcut și sora ei și am fost foarte mulțumiți. Din păcate, între timp ne-am mutat și nu mai aparținem de circumscripția aceasta”, ne-a explicat Mioara S., o mămică pe care am întâlnit-o la Școala nr. 24.Conform calendarului, lista copiilor înmatriculați, informații privind numărul locurilor rămase libere și situația copiilor neînscriși după prima etapă vor fi afișate în unitățile de învățământ și pe site-urile acestora, precum și la Inspectoratul Școlar Județean Constanța.798 de copii sub șase ani, primiți la cursuriÎn total, în județul Constanța, în prima etapă, au fost înscriși pentru clasa zero, anul școlar 2019 - 2020, 5.300 de copii. Dintre aceștia, 798 vor împlini șase ani după 31 august 2019 și au fost evaluați psihosomatic, la cererea părinților lor, în vederea înscrierii în învățământul primar.A doua etapă rezervată completării, depunerii, validării cererilor-tip de înscriere este programată între 2 și 8 aprilie și se adresează copiilor care nu au fost înscriși sau nu au participat în prima etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile. Listele finale vor fi afișate în data de 11 aprilie.Ulterior, conform metodologiei de înscriere, în săptămâna 12 - 19 aprilie, Inspectoratul Școlar Județean va centraliza și soluționa cererile părinților, institutorilor legal instituiți sau reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși în vreo unitate de învățământ, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.