O nouă expoziţie la Galeria de artă „Virgil Coman”

O nouă expoziție la Galeria de artă „Virgil Coman”

Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multi-Drog Rezistentă (ASPTMR), împreună cu Asociația Culturală „Wild Art” organizează în Galeria de artă „Virgil Coman” din pasajul pietonal de pe strada Ștefan cel Mare, o expoziție tematică cu scopul de a sensibiliza populația și autoritățile cu putere de decizie cu privire la problema tuberculozei.







Expoziția „Uniți împotriva Tuberculozei” este alcătuită din peste 60 de fotografii semnificative ale luptei împotriva tuberculozei: 12 fotografii ale pacienților cu tuberculoză care au învins în lupta cu boala, 8 fotografii ale celor mai frecvente mituri și realități legate de tuberculoză, fotografii cu tema Light Up the World for TB și informații despre tuberculoză. Expoziția „Uniți împotriva Tuberculozei” poate fi vizitată până pe data de 13 iulie.