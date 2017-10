O nouă expoziție de succes la Tabăra Internațională de Pictură "Lucian Grigorescu"

Ştire online publicată Luni, 10 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Tabăra Internațională de Pictură „Lucian Grigorescu”, ediția a XII-a, a marcat un nou succes în calendarul evenimentelor culturale din Medgidia. Ediția de anul acesta s-a încheiat prin tradiționalul vernisaj, organizat în foaierul Casei de Cultură a Sindicatelor, sub eterna supraveghere a bustului marelui pictor, Lucian Grigorescu.Alături de artiștii expozanți au fost iubitori ai artei din Medgidia, autoritățile locale, precum și Excelența Sa, Consulul Republicii Turcia la Constanța, Ali Bozçalișkan. Primarul Marian Iordache, împreună cu criticul de artă Alice Dinculescu au fost amfitrionii evenimentului, cei care le-au mulțumit celor 14 artiști pentru prezența minunată la această ediție. Alice Dinculescu a vorbit despre fiecare pictor în parte, despre lucrările pe care le-au creat la Medgidia, artă contemporană, abstractă, sau peisaje nemaipomenite surprinse în Dobrogea sau în alte părți ale României. Anul acesta, pe pânzele artiștilor s-au așezat viziunile deosebite asupra arhitecturii românești, precum Castelul Bran, simbolul libertății, văzut prin imaginea cailor, floarea soarelui, care înflorește pe câmpiile dobrogene, bărcile pescarilor, sau eternul simbol al frumuseții – femeia. Laitmotivul pe care artista din Irak l-a menționat în conferința de presă de deschidere, pacea prin artă, a fost remarcat și la vernisaj, în lucrările Fatimei al Obaidi. Multiculturalitatea și plurivalența artiștilor așternute pe pânzele goale, au garantat succesul expoziției de anul acesta. Excelența Sa, Consulul Republicii Turcia la Constanța, Ali Bozçalișkan, a vorbit audienței despre plăcerea cu care vine an de an la expoziție și s-a bucurat de prezența celor doi artiști conaționali.La eveniment au participat 14 artiști - Constantin Papadopol, Mircea Costea, Eusebio Spânu, Ioana Lavinia Streinu din România, Alaa Omar Safoury din Egipt, Dzemail Demic din Germania, Fatima Al Obaidi dinIrak, Ozgur Demirci și Fidevs Kayhan din Turcia, Iordan Kyslov din Bulgaria, Hassan Almulla Almulla din Qatar, Natalia Belenkaya și Virineya Lastovenko din Belarus și Feridun Isiman din Cipru de Nord, precum și criticului de artă Alice Dinculescu.