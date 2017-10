O nouă ediţie a Festivalului turco-tătarilor

O nouă ediție a Festivalului turco-tătarilor

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România organizează în perioada 28 - 31 august cea de-a XX-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco - Tătar. Manifestarea reunește an de an ansambluri din diferite colțuri ale lumii, UDTTMR fiind un mesager al valorilor culturale tradiționale.Manifestarea este, deopotrivă, un mijloc de promovare a valorilor culturale tradiționale tătărești din Dobrogea, dar și un mijloc de relaționare cu toți constănțenii, indiferent de etnie. De la an la an festivalul a căpătat o importanță tot mai mare în rândul manifestărilor de profil, atât prin prisma organizării, cât și prin nivelul artistic ridicat al invitaților.Anul acesta pe scena festivalului vor urca, alături de ansamblurile și soliștii UDTTMR, ansambluri și soliști din Turcia, Bulgaria, Macedonia, Kazahstan și, în premieră, Georgia.