O nouă conducere ISJ Constanţa

Ca să nu se mai facă politică în ISJ

Inspectorul-consilier PSD Răducu Popescu se va demite singur La început de iunie, la ușa Inspectoratului Școlar a apărut un copilandru deșirat, cu cap lucios și privire pierdută prin două funduri de sifon. Era ținut de o mână de Radu Mazăre și de o mână de Nicușor Constantinescu. Pentru că nu știa cum îl chemă, nici cu buletinul în mână, Nicușor i-a șoptit: Ești Răducu Popescu, noul inspector general PSD. Răducu a pășit sfios înăuntru. Inspectoratul era pustiu, toți angajații fiind, chipurile, pe teren. De fapt, își rezolvau problemele personale prin oraș. Răducu a scos din buzunar o listă dată de Nicușor, unde erau trecuți directorii care refuză să facă politică PSD în școli. Trebuiau demiși toți, de la A la Z. Nu conta că astfel, întreg învățămîntul constănțean era aruncat în aer chiar înaintea evaluărilor. Răducu nostru s-a așezat și s-a pus pe scris demiteri: 1,2,3, 10,20,30... Chelia îi transpira, mâna îi amorțise, în viața lui nu scrisese atât. Și-a luat o pauză. Abia ațipise cu capul pe noul birou de inspector-șef și telefonul a sunat insistent. După sughițuri, și-a dat seama că era Nicușor, mort de beat, ca de obicei. Se afla la o lansare de candidați PSD în județ. - Ce faci, sclavule, te-am făcut general și acum nu mai răspunzi la telefon? grohăi nervos mistrețul Nicușor - Iertare, stăpâne, n-o să se mai întâmple! M-au furat gândurile, mă gândeam și eu...s-a bâlbâit Răducu. - Ha, Ha, Ha! guiță Nicușor. Cu ce să gândești, Răducule? Doar eu și Mazăre v-am spălat creierele la toți PSD-iștii, gândim noi pentru voi... Da ia zi, cîți ai lichidat? - Vreo 40, ce fac în continuare? - Cum ce să faci, măi papagalule. Dă-i afară pe toți: inspectori, directori, profesori... Ce mama dracului, de câte ori să-ți repet: cine nu e cu noi, cu PSD, e împotriva noastră. Dă-i în aia-măsii, Băsescu le-a tăiat salariile, noi le tăiem capul. - Nu e ilegal? - Bă, degeaba îți strălucește bostanul ălă, că dacă-ți trag o scatoalcă sună a gol. Se zice că părul prost, părăsește capul deștept, la tine e invers. Măi loază, legea aici suntem noi, eu și cu Mazăre. Să-ți intre bine în chelie. - Și dacă se golesc școlile? - Răducule-ratatule, din două una: tu, ori ești prost, ori ești prost. Noi chiar asta vrem, ce atâta carte... Eu și Mazăre am fost proștii-proștilor la Institutul de Marină. Repetenții-repetenților, înțelegi?... Și acum, am ajuns jupâni? Am ajuns, că-i păcălim pe fraieri să ne voteze. E super dacă ruinăm școlile, pe urmă le transformăm în cluburi, să aibă Mazăre unde să dea din buric cu coardele. Să mai tragă și el ceva pe nas: un trabuc, o iarbă... Că-n viață rămâi doar cu ce bagi în gură și cu ce tragi pe sulă. Nu râde, nu e cazul tău, că-ți lipsește instrumentul. Hai, treci la treabă, fraiere. Executarea! - Am înțeles. Săru mâna, coane Nicușor, zise cu glas stins Răducu Popescu - Hai sictir! mai apucă să-i ureze la final Nicușor, după care se porni să sforăie în telefon. Și sforaia adânc, exact ca atunci când adormise în jeep la semafor, în intersecția Capitol. Fabula noastră ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns. Din păcate, Inspectoratul Școlar a încăput pe mâna celui mai incompetent inspector general din istoria învățământului constănțean. Numit ilegal, în doar două săptămâni, Răducu Popescu, a reușit să arunce în aer și să bulverseze întreg sistemul școlar. Precizăm că, din tot Inspectoratul, Răducu Popescu este incompatibilul numărul 1 fiind în același timp, inspector general și consilier municipal în Consiliul Local Municipal Constanța. Deci, în mod normal, ca să depolitizeze instituția, ar trebui, în primul rând, să se demită singur. Cât despre ilegalitățile pe care le comite pe bandă, va da socoteală cît de curând în fața instanței. Sperăm că, cu acest prilej, Răducu Popescu ne va lămuri și marea dilemă existențială: De ce-i trebuie chelului tichie de mărgăritar?