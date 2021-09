O nouă clasă, de gimnaziu, din Constanța, își mută cursurile în online. Ministrul dă asigurări că DSP suportă operațiunea de testare în școli

La finele săptămânii trecute, ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, afirma că șapte elevi dintr-o mie frecventează, la ora actuală, cursurile în sistem online.De mâine, celor 12 clase anunțate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța ca având cursuri în online li se alătură o clasă de gimnaziu de la Școala gimnazială nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu”, ca urmare a confirmării unui caz de Covid la o clasă de-a VII-a.Prof. Simona Balteș, directorul Școlii nr. 16, a confirmat că elevii clasei respective vor întra în online pentru 14 zile, cu posibilitatea, după 8 zile, să fie testați pentru a reveni fizic la școală.Reamintim că raportările se fac săptămânal, miercurea, iar la data de 16 septembrie, conform informării ISJ Constanța, erau trecute în online, în municipiul Constanţa, două clase de la Şcoala Gimnazială nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” și câte o clasă de la Şcoala nr. 28 “Dan Barbilian”, Şcoala nr. 40 “Aurel Vlaicu”, Liceul Teoretic “George Călinescu”, Liceul Internaţional de Informatică şi Şcoala Gimnazială “Petre Ispirescu”, respectiv în județ două clase de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Delfinul” de la Cernavodă şi câte o clasă de la Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Liceul tehnologic “Lazăr Edeleanu” Năvodari şi Liceul Tehnologic "I.C. Brătianu" din localitatea Nicolae Bălcescu.„DSP va plăti în școli operațiunea de testare”După cum preciza ministrul și conform ordinului comun ministrul Sănătății și ministrul Educației „la apariția unei îmbolnăviri într-o clasă se trece în sistem online. Există posibilitatea înjumătățirii perioadei de 14 zile, cu condiția ca începând cu ziua a opta elevii să se testeze, iar cei care sunt testați și au rezultat negativ pot relua școala cu prezență fizică. Există un art. 11 (2) în ordinul de ministru, prin care unitățile de învățământ pot lua și alte măsuri complementare, în raport cu cele din ordinul comun, fără a afecta procesul educațional. Pentru că dorim să facem tot posibilul pentru a elimina posibilitatea predării online, care s-a dovedit a fi generatoare de pierderi pe toate planurile pentru elevi. Direcția de Sănătate Publică este singura care poate stabili contactații direcți ai cazurilor confirmate. Sunt cazuri în care contactații direcți sunt doar elevii din clase, în alte cazuri sunt și alți elevi din unitatea de învățământ. În funcție de situația existentă se suspendă activitatea fizică pentru o clasă sau mai multe clase”.Întrebat cine plătește testele pentru elevii care trebuie să revină la clasă, ministrul a declarat „fără doar și poate DSP. Este decisă testarea pentru orice caz în care apar simptome specifice și pentru toate cazurile de contact direct ai unor cazuri confirmate. DSP va plăti în școli operațiunea de testare”, a răspuns categoric ministrul la B1Tv, vineri, 17 septembrie.Ce se întâmplă cu profesorii?Cele trei cazuri aflate în atenția ordinului comun sunt următoarele:a. La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire COVID-19 într-o clasă din unitatea de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale clasei respective, pentru o perioadă de 14 zile. În situația în care într-o sală de clasă își desfășoară cursurile școlare două clase (dimineața, respectiv după-amiaza), se vor suspenda cursurile doar pentru clasa în care a fost confirmat cazul COVID-19, se va face curățenie, dezinfecție și aerisire, urmând că elevii din ciclul următor să-și desfășoare normal cursurile;b. La apariția a trei cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiași unități de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale unității de învățământ, pe o perioadă de 14 zile de la data de debut a ultimului caz;c. În cazul apariției de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, aceștia au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSPJ despre eveniment. DSPJ va efectua anchetă epidemiologică și va analiza situația în unitatea de învățământ împreună cu directorul unității, astfel:▪ Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex. învățător / profesor care a avut o singură oră) și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din școală se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă;▪ Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex. învățător / profesor care a avut o singură oră) și a venit în contact cu alte cadre didactice din școală (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă și vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact▪ Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din școală (ex profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact și, în funcție de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.▪ Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit în contact cu multe cadre didactice din școală (cadrele didactice din toate schimburile, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile întregii unități de învățământ.