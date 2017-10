O "minune" de 2000 de ani, descoperită în Peninsulă!

3

...pentru... hmm

...greu mai pricepe romanul! In Peninsula, pe sub constructiile moderne se afla Tomisul grec si roman! Greu, da?. Deci, unde se intervine in sol, se gaseste cate ceva. In cazul de fata, este vorba despre o instalatie de incalzire pe sub pavaj. Insa tema de discutie este alta: cum se pot salva resturile care se gasesc in Peninsula?...cum pot fi puse in valoare si exploatate din punct de vedere cultural-turistic, asa cum se face in lumea civilizata! Instalam conducte, cabluri, facem fundatii, ne astupam ochii cand gasim asa ceva, gonim arheologii,-cum se face de regula astazi, dam cu generozitate in dreapta si in stanga ca sa putem ocoli legea, sau ne asumam propria istorie! ...mie imi este greau sa cred ca vom ajunge la acest nivel. Occidentalii au facut asta cu sute de ani in urma! Au respectul fata de trecut in suflet, in sange, in vene...la noi lucrurile stau altfel! ...trecutul ne impiedica sa construim viitorul! Asta este lozinca repetentilor la lectia de istorie si morala! Din nefericire acestia au ajuns intr-o mare masura in functii importante si fac tot felul de presiuni oneroase asupra vestigiilor istorice si trecutului...Oameni ca Mitroi sunt...rari! ...se hranesc numai cu iluzii sau sperante.....cum astea nu ajuta biologic prea mult, intr-o buna zi vor sucomba....atunci triumful va fi al ignorantilor..................