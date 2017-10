Gabriel Custurea, directorul Muzeului de Istorie Constanța, despre reîntregirea organigramei:

"O măsură reparatorie, ne-am întors la nivelul anului 2008"

După ce, ani de zile, instituțiile de cultură au funcționat cu minimum de personal, fiind la un pas de a trage obloanele, ieri, consilierii județeni, întruniți în ședință ordinară, au votat pentru suplimentarea de posturi în muzee și teatre. Nu o dată, reprezentanții teatrelor au atras atenția că, având minimum de personal, nu se poate face act cultural, iar instituțiilor de cultură constănțene din subordine le pică tavanele în cap!Directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC), Gabriel Custurea, spune că este binevenită această măsură reparatorie, însă instituția se întoarce abia la nivelul anilor 2008-2009 în ceea ce privește numărul de angajați: „Muzeul nostru a primit 10 posturi. În 2008, aveam 100 de posturi. Lovitura cea mai grea am primit-o în 2010, când s-au amestecat spitalele cu muzeele. De atunci, guvernanții se tot chinuie să completeze ceea ce a fost distrus! Din cele 100 de posturi ocupate atunci, s-a ajuns la 87. În prezent, avem 90 angajați, în condițiile în care avem muzeul din Constanța, cele de la Hârșova, Histria, Adamclisi, Cernavodă, Mozaicul, siturile Capidava, Păcuiul lui Soare, Albești și Ulmetum”.Directorul MINAC spune că există în lucru la Consiliul Județean o serie de proiecte mari și este vorba de Mormântul Hypogeu, întărirea fundațiilor muzeului, repararea acoperișului, restaurarea cetății și muzeului Histria, repararea cetății și muzeului Adamclisi, Mozaicului și Complexului rupestru de la Murfatlar. Cum costurile sunt enorme, pentru toate aceste proiecte e nevoie de fonduri europene.v v vȘi Complexul Muzeal de Științe ale Naturii a primit șase posturi, ieri, după ședința de Consiliu Județean.„În decursul anilor trecuți, au plecat 14 angajați ai complexului și au rămas doar doi. Noi avem nevoie de îngrijitori pentru noile specii de foci și pinguini. De asemenea, pentru Microrezervație avem nevoie de alți doi îngrijitori! Am solicitat șase posturi ca să facem față!”, a subliniat Adrian Bâlbă, directorul Com-plexului Muzeal de Științe ale Naturii.Și directorul Muzeului de Artă din Constanța, Doina Păuleanu, a solicitat trei posturi pentru că instituția pe care o reprezintă mai are în subordine Muzeul „Ion Jalea” și Muzeul de la Topalu. În momentul de față, în cele trei muzee sunt angajați 22 de specialiști.Tuturor celor nouă instituții de cultură din subordinea Consiliului Județean li s-a rectificat bugetul de venituri și cheltuieli. Este vorba de Muzeul de Artă, Teatrul pentru Copii și Tineret, „Căluțul de Mare”, Direcția Județeană a Distribuției și Exploatării Filmelor Constanța, Centrul Cultural Județean Constanța „Theodor T. Burada”, Bi-blioteca Județeană „I.N. Roman”, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Per total, ieri, în cadrul ședinței de CJC s-au aprobat 52 de posturi pentru instituțiile de cultură.