„Bolnavul închipuit”, în viziunea regizorului Cristian Gheorghe:

„O lume stranie, cu oameni stranii, o lume nebună, dar o nebunie frumoasă“

În această perioadă, la Teatrul de Stat au loc repetiții pentru spectacolul „Bolnavul închipuit”, de Molière, în regia lui Cristian Gheorghe. Actor și regizor al Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați, Cristian Gheorghe ne-a mărturisit că a optat pentru „Bolnavul închipuit” întrucât a vrut să plaseze față în față lumea lui Molière cu actorii și publicul: „Trăim într-o societate de bolnavi închipuiți și de doctori închipuiți, și mi s-a părut foarte interesant pentru actori și pentru spectatori să ia contact cu lumea pe care o propune autorul”. Deși vrea să păstreze misterul în ceea ce privește finalul spectacolului, Cristian Gheorghe ne-a dezvăluit că a adaptat textul la modernitate, deposedându-l de caracterul clasic: „Personajele sunt puțin atipice față de cele cu care e obișnuit publicul, atunci când aude de Molière, costumele sunt stranii, e o lume stranie, cu oameni stranii, o lume nebună, dar o nebunie frumoasă. Iar finalul va fi o surpriză pentru toată lumea”, ne-a spus regizorul. Cristian Gheorghe se află la cel de-al treilea proiect regizoral, montând, la Dramaticul gălățean, spectacolele „Hotelul celor două lumi”, de Eric Emmanuel Schmitt și „Descântoteca”, realizat după volumul de versuri omonim al lui Marin Sorescu. Experiența sa artistică a atins și zona cinematografică, Cristian Gheorghe interpretând personajul Robert Dobrovicescu în filmul lui Nae Caranfil, „Filantropica”. O experiență pe care o consideră un exercițiu de autenticitate: „E foarte interesant pentru un actor de teatru să facă film, unde nimic nu e fals. Am lucrat cu mari actori, Gheorghe Dinică, Mircea Diaconu, care s-au comportat extraordinar cu mine, ca începător. Mi-a făcut plăcere să lucrez cu Nae Caranfil, pe care-l consider unul dintre cei mai buni regizori tineri de film de ora asta. Un fel de Tarantino al României”. Tată și coleg de scenă, cunoscutul și apreciatul actor Gheorghe V. Gheorghe de la Teatrul Dramatic din Galați a fost primul care l-a îndrumat pe drumul artei teatrale: „El a fost primul meu mare îndrumător în meseria asta. Am încercat întotdeauna să îl depășesc, iar el mi-a insuflat dorința de a nu fi ca el. Între noi n-a fost concurență niciodată. Sunt conștient că la fel de bun ca el n-o să ajung niciodată, probabil nici dacă o să trăiesc zece vieți. Fiecare are stiluri diferite”. A primit, apoi, învățăturile Thaliei din partea lui Ion Cojar și Ștefan Radof, pe care i-a avut profesori în timpul facultății. Din distribuția spectacolului „Bolnavul închipuit” vor face parte: Marian Adochiței, Lana Moscaliuc, Laura Iordan, Georgiana Mazilescu, Luiza Martinescu, Dana Dumitrescu, Florina Diaconu, Bogdan Bucătaru, Adrian Dumitrescu, Florentin Roman și Andu Axente. Premiera spectacolului va avea loc la începutul lunii mai.