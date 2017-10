Contraargument

O laică îi ia apărarea lui ÎPS Teodosie

Casa de cultură din Constanța a găzduit ieri un eveniment mai special. Arhiepiscopia Tomisului a organizat o conferință de presă motivată de prezentarea unui film considerat contraargument, și susținută de Lucia Theodorescu, consilier onorific media în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului și pr. dr. Alin Constantin Boc, reprezentant al instituției în relația cu mass media. „Demistificarea mistificării” – este titlul materialului realizat de ing. Lucia Theodorescu și de Eugen Tănăsescu, fostul purtător de cuvânt al instituției, film care prezintă o analiză a raportului dintre textul și imaginile care au compus ancheta ziariștilor de la „România Liberă”, prin care ÎPS Teodosie era acuzat de luare de mită. A fost realizat chiar după izbucnirea scandalului: „Sunt creștin-ortodoxă și am vrut să fac acest film atunci când Biserica era atacată. Nu mi l-a comandat nimeni. Am considerat că e de datoria mea să restabilesc adevărul”, a spus Lucia Theodorescu. Filmul pune față în față ancheta ziarului „România Liberă” și contraargumentele ing. Theodorescu la cele spuse sau prezentate prin imagini de jurnaliști. Una dintre observații se leagă de faptul că niciuna dintre secvențe nu arată clar că ÎPS primește mită. Lucia Theodorescu observă că acesta a acceptat să colaboreze cu ziaristul care dorea să devină preot din dorința de a-l ajuta: „pentru că a ajuta este pasiunea vieții sale”. Lucia Theodorescu aduce și un argument referitor la faptul că ÎPS vorbea în șoaptă atunci când stabilea cu ziaristul coordonatele pentru ca acesta să obțină o diplomă de seminar: „Vorbea în șoaptă pentru că stătea lângă ușă, pe unde erau trecători. Este o normă de comportament”. Ing. Theodorescu susține că afirmația lui ÎPS Teodosie - „Te trimit până la facultate să vezi dacă te poți înscrie” – nu pare a fi o promisiune. „Nimeni nu a dat și nu a cerut nimic”, spune Lucia Theodorescu. Ea comentează, mai departe, faptul că pe binecuvântarea și recomandarea acordate de părintele Cosmin Brăescu a fost trecută data de 10 septembrie 2008, chiar dacă documentele fuseseră întoc-mite în data de martie 2009: „Binecuvântarea e etern valabilă, nu expiră niciodată”. În ceea ce privește buchetul de flori pe care ziaristul trebuia să i-l ofere „doamnei Varga”, de la Facultatea de Teologie, Lucia Theodorescu motivează spune că gestul ar fi fost oportun, întrucât era luna martie. „Și oricum, nu se vede că a cumpărat buchetul de flori, că s-a înscris la facultate sau că a dus dosarul”, precizează realizatoarea filmului. „Când și cum și unde e diploma?”, se întreabă aceasta. A fost discutat și momentul în care Arhiepiscopul Tomisului îl întreabă pe ziarist dacă este bogat. Și acest lucru este explicat de Lucia Theodorescu: „Arhiepiscopul trebuia să știe mai multe despre cel pe care urma să-l hirotonească, trebuia să știe situația sa financiară”. Banii oferiți de ziarist lui Bogdan, secretarul Arhiepiscopului, sunt văzuți de Lucia Theodorescu drept o donație: „Dacă primești bani pentru biserică trebuie să fii cercetat penal?” „Cât de prost să fii să mai dai bani după ce ți-ai rezolvat treaba?”, se întreabă Lucia Theodorescu. „Un gest cât se poate de inocent este calificat ca un act de corupție”, concluzionează aceasta. La finalul filmului, Lucia Theodorescu a vorbit despre realizările Arhiepiscopiei sub ÎPS Teodosie, dar și despre cei care vor să distrugă ortodoxia: „ÎPS a construit cele mai multe biserici și mănăstiri de după 1990. Și totuși, pentru el nu funcționează decât prezumția de vinovăție. Cineva nu iubește ortodoxia și vrea să o lovească în ce are ea mai scump”. Autoarea filmului e de părere că întreaga poveste prezentată de jurnaliștii de la România Liberă este o mistificare, și că ziariștii au fost învinși cu propriile lor arme: „De la ei am învățat să nu mai fim amabili și deschiși pentru a ajuta. Cu câți ani de misiune creștină ne dă acest lucru înapoi!”, exclamă Lucia Theodorescu. Filmul „Demistificarea mistificării” a fost difuzat recent la OTV, după ce Lucia Theodorescu a fost refuzată de mai multe posturi de televiziune: „Era singurul post care l-ar fi difuzat în întregime”, spune aceasta. Ea îi cataloghează pe cei doi ziariști cu termenul de „pigmei”, prin care susține că desemnează „micimea sufletească a acestora”. „Cei doi ziariști vor da socoteală, aici sau la marea judecată”, declară Theodorescu. Tot ieri, ÎPS Teodosie, Arhiepis-copul Tomisului, a fost pus sub urmărire penală, pentru luare de mită și instigare la fals intelectual. Totodată, preoții Bogdan Chiricuță și Emil Brăescu sunt cercetați pentru complicitate la luare de mită, respectiv pentru fals intelectual.