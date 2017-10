O jumătate de mandat pentru noul rector al Universităţii „Ovidius“

O jumătate de mandat pentru noul rector al Universității „Ovidius“

Ieri, la Universitatea „Ovidius“ din Constanța, s-a votat reinstaurarea normalității sau cel puțin împlinirea acestei speranțe cu ajutorul unuia dintre cei trei candidați la funcția de rector: prof. univ. dr. Doina Catrinoiu, prof. univ. dr. Ana Rodica Stăiculescu și prof. univ. dr. Sorin Rugină.Dovedind că-și doresc cu adevărat să iasă din situația în care se află din luna august a anului trecut, încă de la ora 9,30, profesorii de la Universitatea „Ovidius” se prezentaseră în raport de 15%. Au avut drept de vot 755 de persoane, adică 671 de profesori titulari și 84 de studenți.La ora 13, prezența la vot înregistrată era de 57%, așa încât cvorumul fusese îndeplinit de la jumătatea zilei de ieri.Dintre cei trei candidați înscriși în cursa pentru funcția de rector, prima s-a prezentat la urne prof. univ. dr. Doina Catrinoiu.„Am votat pentru stabilitate, pentru înțelegere, ceea ce cred că-și doresc toți colegii mei. Și-mi mai doresc să formez o echipă puternică cu care să pun în aplicare planul meu managerial”, a mai adăugat prof. Catrinoiu. Întrebată ce schim-bări va face, a declarat că nu se gândește la așa ceva pentru că ur-mează admiterea „și îmi doresc să colaborez, nu să schimb oameni”.Prof. univ. dr. Ana Rodica Stăicu-lescu a declarat că-și dorește o universitate internațională la Marea Neagră, pentru că are încredere în valoarea corpului profesoral. A mai adăugat, însă, că mai multe comentarii va putea face după aflarea rezultatelor.Cel de-al treilea candidat, prof. univ. dr. Sorin Rugină, s-a prezentat la vot în jurul prânzului, declarând că „este convins că ceea ce a promis va putea să realizeze, și anume Unitate - Onoare - Compe-tență. Să realizăm transparență decizională prin independență și respectarea adevărului”. Întrebat la fel dacă va face schimbări, a spus că „dacă va fi cazul, indiscutabil. Deja sunt lucruri care trebuie schimbate din mers, pentru că nu există echipă completă. Să trăim momentul de mâine, dacă vom fi în postura aceasta, dar indiscutabil prima idee este să schimbăm ima-ginea. Deja am reușit să stabilim unitatea multora dintre colegii noștri, am reușit să stabilim un standard academic al campaniei, făcând abstracție de diverse alte intervenții pe care nu le-am luat în considerare, am avut o campanie model și acesta este cel mai mare câștig, inclusiv în aparițiile în presă”, a conchis dr. Rugină.Prof. univ. dr. Ion Bordeianu, rectorul interimar care a fost nevoit să țină piept tuturor presiunilor, influențelor și pretențiilor, a declarat că abia așteaptă să scape de situația ingrată în care s-a aflat și că își dorește poate cel mai mult dintre toți să se intre în normalitate, mai ales din punct de vedere administrativ, iar viitorul rector să fie certificat de suportul colegilor.Cât despre opțiunile de vot, atât prof. univ. dr. Cătălin Grasa, director de cercetare medicală în cadrul Spitalului Județean Constanța, cât și prof. univ. dr. Răducu Popescu, inspector școlar general, au de-clarat că au votat cu prof. univ. dr. Doina Catrinoiu.Precizăm că mandatul noului rector încetează în februarie 2016.