O generaţie de părinţi comozi înseamnă copii cu viitor incert

O generație de părinți comozi înseamnă copii cu viitor incert

Aceștia suntem noi, chiar dacă nu vrem s-o recunoaștem, părinții noului mileniu. Iar ei, mititeii, s-au transformat, din generația cu cheia de gât, în generația lui mess, Barbie, Spiderman și Scooby Doo, consecință a mult prea multor ore petrecute în fața calculatorului sau a televizorului, în detrimentul atenției părintești. Familia, prima școală a copilului Am participat recent la o masă rotundă găzduită de Grădinița cu orar prelungit „Steluțele Mării”, ce a adus față în față educatoare din mai multe instituții preșcolare - grădinițele „Lumea poveștilor”, „Gulliver”, „Lumea copiilor”, „Năsturel”, nr. 40, 19, 52 - și părinți. Tema: „Exigență rațională și atitudine afectuoasă - cerință importantă în relația copil-familie-grădiniță“. Un subiect generos și mult prea actual pentru ca prezența părinților să fi fost mai numeroasă. Poate că nici stadionul Farul n-ar fi de ajuns pentru a aduna laolaltă toți părinții interesați în a-și îmbunătăți relația cu cei cărora le-au dat viața. Subiectele abordate de participante au atins cele mai variate laturi ale acestei relații ancestrale, care tinde să-și piardă din profunzime, odată cu implicarea mult mai activă a bunicilor sau bonelor. Referindu-se la vârsta preșcolară, moderatoarea mesei rotunde, educatoarea Maria Olaru, afirma că dacă de la această vârstă se fac unele greșeli, ele se perpetuează cu consecințe dintre cele mai grave mai târziu, când uneori caracterul viitorului adolescent este atât de puternic încât refuză orice imixtiune. „Un studiu realizat în rândul mămicilor participante la un training intitulat «Educăm așa!» a demonstrat că aprecierea pozitivă a copilului este una dintre cele mai reușite atitudini, care dă cele mai bune rezultate”, declara educatoarea Olaru. l Cu copilul, fiecare clipă pierdută costă și se va vedea mai târziu l Contează foarte mult ca părintele care conștientizează că nu are destul timp pentru copil să încerce să-l recupereze l Atât în plan comportamental, cât și educațional, ruptura se produce în jurul vârstei de 4 ani l Majoritatea părinților au ajuns să-și sacrifice copii, din cauza banilor, iată doar câteva concluzii spre reflecție. Părinți de week-end și nici atunci Împărtășind din experiența proprie, unele din cadrele didactice prezente la masa rotundă au declarat că se constată o oarecare comoditate a tinerei generații de părinți, care transferă bunicilor responsabilitățile. Ba mai mult, tinerii părinți, odată ajunși acasă, se abandonează internetului, iar unele mămici, chiar dacă se declară „sacrificate“ pentru că nu mai merg la serviciu pentru a crește copilul, își pierd, de fapt, timpul în șuete și… shopping. Nu mai vorbim de aceia care-și aduc dimineața copiii la grădinițele cu orar prelungit o dată cu deschiderea instituției și-i iau acasă ultimii… Pentru a încerca să preîntâmpine unele probleme pe termen lung, educatoarea Maria Crișu declara că la grupa mică a grădiniței-gazdă a fost inițiată o Școală a părinților „pentru a-i impulsiona să petreacă mai mult timp cu copii lor, nu în fața televizorului sau a calculatorului, ci pe aleile parcului, pe cărări de munte sau privind înmărmuriți zborul unei păsări…”.