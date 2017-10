O fărâmiţă de bursă, împărţită la mii de… guri

O fărâmiță de bursă, împărțită la mii de… guri

„Mult, puțin, important este că, uite, s-au gândit să dea!” ar trebui să spună toți constănțenii și mă aliniez acestei constatări, cu singurul amendament că eu o vedeam altfel distribuită. Asta și pentru că am putut observa, prin comparație, că în alte județe distribuția s-a făcut mai cu… zgârcenie.În timp ce la noi bursa de performanță este de 100 lei, iar cele de merit și studiu sunt egale - 25 lei, cea de ajutor social este cam exagerată. Și când spun aceasta vă ofer noi exemple, pe lângă cel de la Cluj. În județul Suceava, bursa de performanță este 100 lei, bursa de merit - 80 lei, iar cea de studiu este egală cu cea de ajutor social - 60 lei. Ca să nu mai spun că în județul Baia Mare, performanța este răsplătită cu 200 lei, meritul și… studiul cu 100 lei, iar cea de ajutor social cu 70 lei.Poate că ar fi fost indicat să fie luat în calcul exemplul consiliilor locale din țară care oferă de mai mult timp acești bani. Să ne înțelegem, am cea mai mare considerație pentru elevii care, deși bolnavi, își continuă studiile sau elevii din mediul rural care învață în municipiul Constanța. Sunt categorii deosebite de tineri care merită toată aprecierea, dar bursa aceasta eu am înțeles-o ca pe un stimulent spre mai mult și mai bine. Cum de altfel s-a exprimat și primarul interimar Decebal Făgădău.Cât despre nominalizarea câtorva unități de învățământ constănțene care se află în fruntea listei ca număr de burse de performanță sau de merit și care a stârnit aprige comentarii, creând senzația că drepturile sunt doar ale acelor elevi, am atașat acestui articol lista integrală, spre consultare.