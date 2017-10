O elevă de la Colegiul de Arte se pregăteşte să ajungă vedetă la Hollywood

O elevă de la Colegiul de Arte se pregătește să ajungă vedetă la Hollywood

A trăit șase ani în Italia și încă de la vârsta de 8 ani visa că va urca pe scenă. De atunci, Ana Maria Bulborea, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național de Arte „Regina Maria“, a crescut cu credința că ea va ajunge o vedetă la Hollywood.„Poate părea ciudat, dar când am fost cu părinții mei în Canada, la Cascada Niagara am simțit o energie puternică în corp că în-tr-o bună zi voi fi în partea cealaltă și voi deveni ceea ce îmi doresc. Poate părea infantil că la vârsta mea încă visez, dar eu continui să mă pregătesc și fac cursuri de actorie cu un actor de la Teatrul de Stat, Cosmin Mihale. Dar am făcut și cu doamna Mirela Pană, iar când eram mai mică, am făcut și cu doamna Stela Popescu. Am făcut mult canto și mi-ar plăcea să le combin pe amândouă. Simt latura aceasta artistică în mine mai mult decât orice altceva. Am aplicat la New York Film Academy și intenționez să urmez un curs intensiv, din luna septembrie, de cinci luni, care va costa 5.000 de dolari. În toată această perioadă, ei te lansează în lumea casting-urilor, a producătorilor, te invită la serate unde sunt mai multe persoane din acest domeniu și, cu puțin noroc, care eu consider că atârnă 60%, iar munca și ea pe acolo, poate am șanse să găsesc un contract. Dacă aș rămâne în România, aș ști ce se întâmplă cu mine: o să fac o facultate, o să-mi găsesc un loc de muncă… în televiziune mi-aș dori. Pe când acolo, peste ocean, e cu totul altceva. Părinții mei mă susțin, iar tatăl meu a zis că dacă asta este ceea ce-mi doresc o să fie alături de mine”, ne-a povestit Ana Maria Bulborea. Am întrebat-o ce se va întâmpla dacă, după cele cinci luni petrecute la New York, nu va prinde niciun contract. „Sper să fie bine, pentru că sunt mereu optimistă. De fapt, latura aceasta m-a ajutat să trec prin numeroasele probleme pe care le-am avut până acum în viață”, a adăugat eleva. Până atunci, însă, se pregătește intensiv pentru faza națională a Olimpiadei de limba italiană, împreună cu prof. Angela Doicescu, titular al catedrei de italiană la Colegiul de Arte. De altfel, în clasa a IX-a, Ana Maria a fost olimpică națională la limba italiană, unde a câștigat locul II pe țară.Cum poate studia o limbă străină un elev în afara programei În același cabinet de limbi străine în care am stat de vorbă cu viitoarea vedetă de la Hollywood, am cunoscut-o și pe eleva Alina Martalogu, o altă finalistă la naționala de italiană. Ea a studiat până în clasa a VIII-a la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, specializarea oboi și pian, după care și-a dat seama că nu e ceea ce își dorește în viață, orarul cuprinzând multe ore de specialitate, și a ales, în clasa a IX-a, să plece la Liceul Teoretic „Traian”, la specializarea filologie. Din pasiune pentru limba italiană, însă, pe care nu o mai studiază acum, se pregătește suplimentar cu prof. Angi Doicescu. Am întrebat-o dacă are un motiv anume pentru care vrea să studieze această limbă străină și ne-a declarat că din pură pasiune. „Tot participând la olimpiade, am prins drag de studiul acestei limbi. Mi-ar plăcea să studiez în Anglia și să pot beneficia și de programele acelea de trei ani acolo și un an în Italia. Deocamdată, fiind în clasa a X-a, nu m-am interesat ce facultăți aș putea să urmez în Italia”, a mai declarat Alina. De la prof. Angi Doicescu, am aflat că elevii pasionați de anumite limbi străine au posibilitatea de a-și echivala orele, doar în cazul în care directorii instituțiilor implicate se pun de acord asupra unui catalog extern și se face un schimb de foi matricole cu notele și absențele per semestru. „Așa cum copii de la Colegiul Național «Mircea cel Bătrân» studiază limba spaniolă la Liceul Teoretic «George Călinescu». Și se trimite la sfârșitul semestrului o situație a elevului, trecută prin registratura unității de învățământ. Și Ana a putut participa la olimpiada de limbă italiană, chiar dacă studiază limba franceză, în baza articolului 2, pct. 1, din Regulamentul de desfășurare a olimpiadei de limbi romanice”, a mai adăugat prof. Doicescu. Celor două eleve care vor pleca la naționala de limba italiană li se alătură un alt elev al Colegiului de Arte, Nikita Andrei Vicentelli, din clasa a VII-a.