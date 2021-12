O delegație a Facultății de științe ale naturii, la forumul noilor tehnologii pentru turismul durabil, din Slovenia

Universitatea „Ovidius” din Constanța a fost prezentă, recent, la Ljubljana, Slovenia, la forumul „The T4BS High-Level Forum-Tourism, Digitalisation and Sustainable development for the Black Sea", dedicat noilor tehnologii 4.0 pentru dezvoltarea durabilă a turismului în zona Mării Negre, informează şef de lucrări dr. Marian Tudor.Potrivit sursei citate, evenimentul s-a adresat unui larg spectru de decidenți politici de nivel înalt, oameni de afaceri, membri ai comunității academice și organizații ale societății civile şi a beneficiat participarea unor oaspeți cu prestigiu și profesionalism recunoscut la nivel internațional, precum: Valentina Superti – Director DG GROW - Comisia Europeană, László Borbely – Consilier de Stat la Cabinetul Prim-Ministrului României, Carl Hartzell – Directorul delegației UE în Georgia, Ksenija Flegar – Director în cadrul Ministerului de Turism, Dezvoltare Economică și Tehnologie din Slovenia, Agnieszka Kempny – Project manager CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency), Rositsa Stoeva – Director Executiv în cadrul Black Sea Economic Cooperation, The Permanent International Secretariat (BSEC - PERMIS), Peter Janech – Director Adjunct în cadrul Departamentului Regional pentru Europa al United Nations World Tourism Organization (UN WTO), George Tziallas – Director Regional pentru Europa și Africa din cadrul World Travel and Tourism Council (WTTC).În cadrul lucrărilor au fost prezentate principalele rezultate ale proiectului Turism 4.0 pentru Marea Neagră (T4BS, https://www.t4bs.eu/) și au avut loc dezbateri legate de provocările și blocajele ce împiedică digitalizarea turismului la Marea Neagră. Un alt subiect important a fost legat de bunele practici în turism pentru asigurarea unui spațiu maritim durabil și dezvoltarea unui turism rezilient, așa cum se transpune prin Pactul Verde European și Agenda Maritimă Comună a UE.Forumul a fost organizat ca parte a proiectului „Turism 4.0 pentru Marea Neagră (T4BS)”, finanțat de Comisia Europeană prin Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (EMFF), ce vizează înțelegerea tendințelor actuale de digitalizare a modelelor fluxurilor turistice și a impactului generat de vizitatori asupra mediului, a societății și economiei, precum și anticiparea impactul turistic al deciziilor strategice bazate pe date pentru un turism mai durabil în viitor.Una dintre concluziile forumului a fost aceea că accesul la date este esențial pentru dezvoltarea turismului sustenabil, mai ales din perspectiva faptului că deciziile politice și administrative se fundamentează pe existența unor informații concrete, fiind detaliate cu această ocazie metode de analiză precum Big Data și Modelul de Impact al Turismului (Tourism Impact Model).UOC a fost reprezentată de către: lect. univ. dr. Mirela Paraschiv, lect. univ. dr. George Cracu și lect. univ. dr. Andrei Schvab, cadre didactice de la Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole.