O declaraţie incendiară! Are DNA o "pâine de mâncat" la Inspectoratul Şcolar?

O declarație incendiară! Are DNA o "pâine de mâncat" la Inspectoratul Școlar?

O declarație făcută de profesoara Camelia Isabela Marcu, într-un articol semnat de colega de la Educație, Simona Anghel, ar trebui să atragă atenția anchetatorilor de la DNA. Iar dacă nu a generat până acum nicio reacție, pun acest fapt pe seamă că a fost cam „din scurt”.Dar, să reluăm declarația făcută de profesoara Marcu, la scurt timp după ratarea examenului pentru șefia Inspectoratului Școlar Județean Constanța: „…Apoi, personal, am trăit experiențe în care inspectorul de specialitate îmi cerea telefonic să măresc nota anumitor elevi înscriși la examenul de bacalaureat la disciplinele: marketing, mediul concurențial și economia întreprinderii…” (!!!!!!!)Această declarație mi se pare de o gravitate fără margini. Penală! Personal, nu mă surprinde. Am mai auzit-o de la mulți foști colegi de facultate, din mai multe discipline, „truditori ai pământului” rămași în acest sistem bolnăvicios de învățământ, însă niciunul nu a avut tăria de a merge până la capăt și să facă un denunț, atunci când „șeful” le-a cerut mii de „ciocolate” pentru un post la catedră sau să „umfle” cu pompa notele paraziților de la bacalaureat. De fiecare dată, sfatul meu a fost să se îndrepte imediat către Parchet/DNA, dar, copleșiți de problemele cotidiene, s-au lăsat păgubași. Își merită soarta, dar aceasta este o altă discuție.Iată însă că o profesoară o spune pe șleau: inspectorul de specialitate îmi cerea să măresc notele anumitor elevi înscriși la bacalaureat! O declarație publică, asumată. Cred că ar fi foaaaarte interesant dacă cineva din DNA ar pune mâna pe hârleț și ar face oareșce săpături mai adânci pe acest subiect. La fel de interesantă ar fi și vizualizarea lucrărilor scrise din BAC, din promoțiile ultimilor 10-15 ani. Uite o idee! S-ar putea ca multe mizerabilități să iasă la iveală. Cred că pe mulți i-ar lua, mai întâi… tremuratul. Apoi, duba :)))))DNA are mingea la fileu. E o servă bună și merită din plin punctul!