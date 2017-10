O construcţie controversată: "Am intra în istorie dacă am dărâma o biserică aproape gata"

O construcție controversată: "Am intra în istorie dacă am dărâma o biserică aproape gata"

Nu este pentru prima dată când lăcașurile de cult provizorii din municipiul Constanța iscă discuții și reclamații din partea cetățenilor, ajunse pe masa consilierilor locali sau a primarului, ca dovadă că ieri a fost votată înființarea unei Comisii de control al bisericilor, ridicându-se chiar problema relocării uneia dintre ele.Este vorba despre Biserica „Sf. Haralambie”, din zona Boema, care ar putea fi relocată, după cum afirma, ieri, primarul Decebal Făgădău.Lucrările la acest lăcaș au început pe 1 iulie 2010, sub îndrumarea IPS Teodosie, după cum se precizează pe site-ul oficial al bisericii, sfințirea mică având loc pe 25 iulie același an.Preot paroh este părintele Ciprian Stanca. Din 2013, în urma vizitei Preasfințitului Longhin, care a înființat și întreține un mare centru social la Bănceni (Ucraina), preoții parohiei „Sfântul Haralambie” și-au luat canon ca să se îngrijească de copii aflați în situații grele: orfani, bolnavi sau cu probleme financiare.Astfel, în urma unui parteneriat între Arhiepiscopia Tomisului și Direcția Generală de Asistență Socială și Preotecția Copilului, parohia „Sfântul Haralambie” oferă sprijin pastoral, financiar și alimentar copiilor din centrele de plasament „Traian”, „Antonio”, „Micul Rotterdam”, „Centrul de primire al copiilor în regim de urgență” și „Delfinul”. De asemenea, organizează pentru acești copii pelerinaje și excursii la mănăstirile și cetățile din județ.Tot în cadrul acestui proiect, parohia întreține două familii nevoiașe, fiecare având câte cinci copii, și oferă zilnic câte un pachețel la 46 de copii cu probleme de la Școala inclusivă „Ovidiu” din Constanța.Ieri, la aflarea veștii că ar fi posibilă demolarea bisericii, părintele Stanca a fost tranșant.„Nu se poate așa ceva. Niciodată nu o să fie demolată, din punctul meu de vedere! Dacă fac ceva pentru mine personal, am toate autorizațiile la zi, dar ce s-a întâmplat cu biserica eu am zis că fac pentru Dumnezeu, pentru comu/nitate. Chiar dacă nu are autorizație de construcție, se fac demersuri pentru obținerea ei. S-au oprit toate lucrările, nu se mai lucrează nimic, nu se mai face nimic până nu intră în legalitate.Dar cu demolarea nu pot fi de acord. Cum adică, eu construiesc, eu o demolez? Dacă e cazul, îmi dau și demisia! Și nici Arhiepiscopia nu cred că va fi de acord. Trebuie să se găsească o soluție, să deviem ce este acolo. Acolo sunt banii comunității, ai oamenilor, pentru că ei asta își doresc. Avem expertiză tehnică, nu se dărâmă pe oameni. Dar oameni de rea credință sunt suficienți și cred că am intra în istorie dacă am dărâma o biserică și care-i aproape gata!”, a declarat preotul, care a negat orice legătură de rudenie cu IPS Teodosie, așa cum s-a speculat: „Suntem doar din aceeași comună, iar eu, după ce am terminat facultatea la Constanța, m-am căsătorit și am rămas aici”.Reprezentantul Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen Tănăsescu, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că actuala construcție nu este definitivă, fiind din rigips pe interior, și se așteaptă mutarea ei într-un spațiu acordat de Primăria Constanța.„Imediat după Revoluție, Arhiepiscopia a primit terenul pentru această biserică, dar s-a construit stația OMV și de aceea s-a decis ridicarea unei construcții provizorii peste drum, până la găsirea unui nou teren. Biserica Sf. Haralambie nu e gata, ci urmează să fie construită, locașul fiind temporar.Zidul pe dinafară l-au pus ca să nu se mai degradeze construcția din interior”, a explicat Tănăsescu, adăugând că aceeași soartă a avut-o și lăcașul provizoriu de pe b-dul Tomis, cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, puțin mai jos de biserica „Sf. Haralambie”, căreia i-ar fi fost dat un loc de către Primăria Constanța printre blocuri, dar, descoperindu-se o rețea de țevi, s-a renunțat la construcție.