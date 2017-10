O constănţeancă, printre fondatorii Filialei SUA a Ligii Studenţilor Români din Străinătate

O constănțeancă, printre fondatorii Filialei SUA a Ligii Studenților Români din Străinătate

„Meritul tău, sprijinul nostru, viitorul României”, acesta este motto-ul sub care, din această lună, ființează în Statele Unite ale Americii, mai precis la Washington, o filială a Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS). Inaugurată cu mare fast și emoție maximă la sediul Ambasadei României din Washington, LSRS o are printre fondatori pe constănțeanca Lavinia Preda. Absolventă a Academiei de Studii Economice, Facultatea de Management, București (2006), și a programului de Master în Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii, a Universității „Ovidius” Constanța (2009), Lavinia are o experiență de peste trei ani în domeniul marketingului, implicându-se în LSRS-SUA din luna noiembrie 2009. Acum îndeplinește funcția de coordonator adjunct, alături de Sebastian Burduja, președintele organizației. În anul 2006, Lavinia Preda avea să zboare peste ocean, iar acum intenționează să își lărgeas-că orizonturile cunoașterii prin participarea la un program de Master in Business Academy (MBA) în Statele Unite ale Americii. Tipsuri direct de la sursă pentru pregătirea unui MBA Iată în continuare ce ne povestește Lavinia Preda despre… „Pregătirea pentru a aplica la un MBA aici necesită timp, răbdare, voință și multă muncă. Este un pic mai dificil pentru cineva care a studiat în România, ținând cont de limbă, modul de abordare, cât și testele total diferite ca și concept față de cele de la noi. Bine-înțeles că totul se finalizează cu un interviu în persoană, de cele mai multe ori decisiv dacă ești sau nu acceptat la universitate. În general, pregătirea pentru admitere la un program MBA durează aproximativ un an și trebuie să te încadrezi în termenele limită. De exemplu, pentru a începe un MBA în toamna anului 2011, trebuie să îți depui dosarul începând cu luna august 2010 până la termenul limită impus de Universitate. Procesul de învățare presupune teste Toefl și GMAT, concepere de eseuri, cv, scrisori de recomandare etc. pe care le începi cel târziu în primăvara anului 2009. De multe ori depinde și de timpul pe care îl acorzi procesului (dacă lucrezi sau nu lucrezi; experiența anterioară etc). Pe parcursul celor doi ani de studiu ai ocazia să te implici în organizații profesionale unde interacționezi cu persoane din diferite domenii, diferite culturi; ai posibilitatea să îți dezvolți anumite abilități, ca de exemplu cele de comunicare, pentru că ai proiecte de susținut în fața colegilor, abilități de muncă în echipă - atât ca team leader, cât și ca team player - prin participarea la studii de caz reale, puse la dispoziție de companiile cu care colaborează universitatea. În vara dintre cei doi ani de studiu poți practica la o companie de renume și la care probabil poți obține un job după terminarea studiilor. Oportunități sunt, dar numai că trebuie să le cauți și să te bucuri de ele la momentul potrivit. Nimic nu ți se dă, ci trebuie să lupți ca să obții, ceea ce mi se pare o abordare extraordinară”. LSRS oferă informații despre învățământul american Cu toate că își propune dezaprobarea tendințelor de minimizare a valorilor românești și, implicit, a imaginii României, Liga Studenților Români din Străinătate recunoaște că motivul principal pentru care numeroși studenți sau absolvenți aleg să-și continue studiile în Statele Unite îl constituie existența unor laboratoare și a unei baze materiale de renume internațional. Totuși, prin facilitarea obținerii de informații despre perspectivele continuării studiilor în SUA sau prin consilierea propriu-zisă pentru depunerea dosarului de aplicație, LSRS nu intenționează să contribuie la o și mai mare rată a emigrației „creierelor” din România. „Recomand elevilor de liceu, studenților și absolvenților de studii universitare constănțeni, care doresc să se informeze cu privire la studiile în învățământul american, să acceseze pagina www.lsrs.ro, dar mă pot contacta și la adresa lavinia.preda@us.lsrs.ro”.