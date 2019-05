O comedie plină de intrigă la Casa de Cultură din Constanța

Intrigă conjugală, replici sclipitoare, situații stranii și comice vă așteaptă pe 14 mai la piesa „Un bărbat pentru Sara”, care are loc la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța.Piesa ne face cunoștință cu cea mai trăsnită mătușă din New York, Martha Hastings, care vrea cu orice preț să își mărite nepoata, pe Sara Hastings. Martha apelează la cel mai blajin interlop din New York, Noogie, care „cu o lovitură la mansardă“, îi livrează tineri atrăgători Sarei.Această comedie sclipitoare este regizată de Claudiu Gogu, scenografia aparține lui Ioanei și lui Radu Corciova. Personajele moderne, pe alocuri extravagante și pline de haz, vor fi interpretate de Emilia Popescu, Diana Cavallioti, Constantin Cotimanis, Andi Vasluianu, Andreea Vasile.