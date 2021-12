O candidată la concursul de directori rupe tăcerea: „Draga mea, degeaba ești pe aici, pentru că nu vei câștiga”

Și pentru că s-a simțit nedreptățită, prof. Țigmeanu a depus trei contestații: pentru cele două interviuri de la Poarta Albă și cel de la Școala 30.





„Eu știu foarte bine ce am contestat. Chiar dacă la contestație nu o să mi se facă dreptate, pentru că vor merge tot în inspectorate PNL, chipurile, din alt județ. Dar sunt decisă să merg până la ministru și nu am să las lucrurile așa”, a declarat Florentina Ţigmeanu, pentru „Cuget Liber”.



„E bine că te-ai mai înscris pe la alte interviuri”





Florentina Țigmeanu a fost viceprimar al comunei Poarta Albă în mandatul 2016-2020, iar la alegerile de anul trecut s-a ambiționat să candideze la primărie, în ciuda animozităților cu actualul primar Vasile Delicoti.





La Poarta Albă a contestat comisia care a intervievat-o, depunând două contestații, iar la Școala 30 o altă contestație pentru rezultatul obținut.





Întrebată unde se simte nedreptățită, a declarat că în toate interviurile la care a participat. „Am în spate doi ani de conflict cu PNL. Sunt și acum consilier local la Poarta Albă. Nu este normal ca un membru PNL să mă evalueze pe mine, pentru că automat nu o va face corect. Respectiva doamnă consilier local din comisie mi-a spus «Draga mea, degeaba ești pe aici, pentru că nu vei câștiga. E bine că te-ai mai înscris pe la alte interviuri»”, a afirmat într-o discuție cu redactorul „Cuget Liber”.



Zădărnicirea candidaturii





La Școala 30, prof. Țigmeanu, ca orice candidat care a dorit să meargă la o școală pe care nu o cunoaște, a trebuit să solicite informații despre unitate. „Informații care, de fapt, trebuiau, transparent vorbind, afișate pe site-ul școlii. Și pentru că nu le-am găsit nicăieri, am solicitat informațiile printr-un email cu confirmare de primire. Am mers până la urmă și am depus o cerere scrisă la secretariat. Când m-am dus să solicit documentele, în termen, bineînțeles, nu m-au lăsat nici să intru, m-au ținut la poartă. A venit o doamnă secretară să-mi spună că nu poate să mi le dea, pentru că sunt la domnul director în calculator și numai dânsul are acces, dar nu este în instituție. Abia la ora 18.00, după ce a plecat toată lumea, mi-au pus la dispoziție niște hârtii fără valoare, nimic din ceea ce solicitasem eu. Ca să nu spună că nu mi-au dat nimic”, a povestit prof. Țigmeanu.





Cât despre candidatura de la Murfatlar, nu a mai intrat la interviu, deși s-a prezentat, pentru că erau numite, din partea colectivului, directorul actual și directorul adjunct, care, în opinia candidatei Florentina Țigmeanu, ar fi depunctat-o oricum… „pentru că își doresc să rămână. Trecusem cu o zi înainte de umilința de la Poarta Albă. Pentru că mi-au programat interviurile în trei zile la rând, în așa fel să nu pot respira. Pe 17 noiembrie am fost la Poarta Albă, iar la ora 12.00, pe 18 noiembrie, am mers până la ușa interviului de la Murfatlar și m-am întors. Pe 19 noiembrie mi-am zis hai să merg totuși la Școala 30, unde consider că mi-a ieșit cel mai bun interviu, dar am luat doar nota 6. De ce? Pentru că trebuia să rămână actualul director? Am dorit să știu cu cine am susținut acel interviu și mi s-a spus că nu sunt obligați să se prezinte”, a mai afirmat prof. Florentina Țigmeanu.





Așteptăm cu interes astăzi rezultatele contestațiilor, dar mai ales repartițiile de pe 13 decembrie.





Astfel, s-au înregistrat 52 de note de 10, iar la polul opus, șapte candidaturi respinse, cu note sub 7. Dintre acestea, trei îi aparțin prof. Florentina Țigmeanu, învățător la Școala gimnazială nr. 1 Poarta Albă, care a candidat pentru funcțiile de director și director adjunct la unitatea unde este titulară, la funcția de director al Liceului Teoretic Murfatlar și la funcția de director al Școlii gimnaziale nr. 30 „Gheorghe Țițeica”.