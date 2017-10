O biserică de 54 de tone adusă din Grecia a fost montată în municipiul Giurgiu

Ştire online publicată Marţi, 20 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

r Lăcașul de cult este a doua construcție de acest tip amplasată în municipiul Giurgiu. Primul, deja construit și adus în oraș pe o platformă, a fost amplasat lângă Mănăstirea „Sfântul Gheorghe”, la ieșirea din Giurgiu, pe DN5. „Este un cadou pentru giurgiuveni din partea Episcopiei și Primăriei Giurgiu. Putem spune că e o adevărată bijuterie sfântă. Era nevoie de acest lăcaș de cult în cartierul giurgiuvean, iar montarea construcției aduse din Grecia va prilejui și înființarea unei noi parohii. Astăzi (luni, 19 ianuarie) va fi finalizată acțiunea de amplasare și tot astăzi va fi oficiată și o slujbă de sfințire”, a declarat Marian Găulea, unul dintre preoții nou-înființatei parohii. Potrivit acestuia, anul trecut, Episcopul Giurgiului, doctor Ambrozie, a solicitat Consiliului municipal un sprijin financiar pentru achiziționarea bisericii. Consilierii locali giurgiuveni au aprobat un proiect de hotărâre în acest sens, în luna decembrie 2008. Biserica are opt metri lungime Valoarea bisericii aduse din Grecia se ridică la câteva mii de euro. Primăria municipiului Giurgiu a asigurat amplasamentul, lăcașul de cult fiind amenajat în curtea fostului Teatru de Vară. „În plus, municipalitatea va amenaja și un parc în curtea bisericii, va monta mai multe bănci, va reabilita carosabilul și va moderniza aleile pietonale”, a precizat preot Marian Găulea. Biserica are opt metri lungime, patru metri lățime și 6,5 metri înălțime. Construcția are 54 de tone și este din beton placat cu piatră ornamentală.