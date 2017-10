O altfel de promovare a cititului în spaţii publice

O altfel de promovare a cititului în spații publice

Săptămâna aceasta, Asociația Rotaract Club „Pontus Euxinus” Constanța lansează proiectul „Blind Date with a book”, în cafeneaua Barissimo, la care sunt așteptați să se înscrie liceeni și studenți. Inițiativa are scopul de a conștientiza importanța cărților și a cititului, dar, în același timp, este un proiect despre oameni și mai puțin despre cărți. „Prin acest proiect, dorim să promovăm cititul atât în cafenele, ceainării, cât și în spațiile publice, precum parcuri, dar și în mijloacele de transport în comun”, stă scris în invitația Arinei Mara Adamescu, inițiatoarea evenimentului. Sub numele „Blind date with a book”, liceeni, studenți, cafegii sunt îndemnați să-și dea o întâlnire cu o carte necunoscută, să o citească și să o dea mai departe unei persoane apropiate sau chiar unui străin, promovând astfel lectura. Cărțile donate de către editurile partenere vor fi împachetate sub formă de cadouri (de aici numele de „Blind date”) și vor fi vândute la prețul de 12 lei/bucata. Banii strânși în urma acestei activități vor fi investiți pentru a readuce la viață un cenaclu de poezie, funcțional, în orașul Constanța.