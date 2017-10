O altfel de educaţie pentru circa 3.000 de elevi constănţeni

La Palatul Copiilor

O altfel de educație pentru circa 3.000 de elevi constănțeni

Chiar dacă a trecut deja o săptămână de la deschiderea festivă a activității la Palatul Copiilor din Constanța, înscrierile continuăla cele peste 20 de cercuri ale acestei îndrăgite instituții cu peste 63 de ani de tradiție în educația non-formală a elevilor constănțeni.În anul școlar trecut, Palatul a reușit performanța de a obține nu mai puțin de 350 de distincții naționale și internaționale.„Nu pot să fiu mai mândră de atât de colectivul de cadre didactice și de copiii care au ales să activeze la noi, pentru că până la urmă tot ceea ce se face aici este în beneficiul lor. În plan național, ne situăm în fruntea clasamentului, printre primele cinci palate din România, după București, Cluj, Craiova. Poate că nu există o statistică, dar știu că acolo unde am mers, de fiecare dată ne-am întors cu fruntea sus. Fie că a fost vorba de horticultură și protecția mediului, de artă teatrală sau catedra de natație, care a obținut rezultate foarte frumoase anul acesta”, și-a dorit să-i felicite public directorul adjunct al Palatului, prof. Roxana Mitan.De luni, înapoi la bălăcealăDe altfel, că tot veni vorba de bazin, de luni, 5 octombrie, se vor relua antrenamentele, pentru că, așa după cum ne-a declarat același director adjunct, trei dintre profesori au fost plecați la o formare la Sinaia, iar unul este foarte bolnav.Noutatea acestui an școlar este înființarea cercului de ceramică și, totodată, atelier de creație. „Copiii vor aborda mai multe tehnici ale artei vizuale, vor lucra pictură pe sticlă, design vestimentar, mozaic, vor încerca să-și picteze și să-și accesorizeze hăinuțele și sperăm ca acest cerc să atragă cât mai mulți copii, prin revenirea cu forțe proaspete la catedră a prof. Anca Deaconu”, a mai adăugat prof. Mitan.Celor peste 2.700 de copii înscriși până acum la cercurile Palatului Copiilor din Constanța li se pot alătura și alți colegi, mai ales că am aflat că orarul este în lucru, iar activitățile vor fi programate și în week-end, așa încât fiecare cerc să aibă cel puțin o oră sâmbăta sau duminica.Părinții pot afla mai multe amă-nunte pe site-ul oficial www.palatul copiilor-constanta.ro.Patru concursuri și-un festivalVor continua și în acest an școlar cele patru concursuri naționale, de-venite tradiționale, și la care participă copii din toată țara: Concursul de arte vizuale „Lumea Basmelor”, Concursul „Electronica-Azi”, Concursul național de șah-Festivalul șahului juvenil și Concursul de navomo-delism „Toate pânzele sus”, desfășurat la Medgidia. „Și sperăm să revenim, după o pauză de trei ani, la organizarea Festivalului de Teatru Antic pentru elevi. Cele șase ediții pe care le-am organizat ne-au oferit posibilitatea să demonstrăm că suntem capabili”, a afirmat directorul adjunct care este și coordonator al cercului de teatru.v v vDe menționat că Palatul Copiilor are în subordine ale patru cluburi din județ, și anume Clubul Copiilor Hârșova, unde tinerii pot participa la cursuri de Ecologie - Biologie, Horti-cultură și Arheologie, la Medgidia funcționează cercul de Creație literară și Navomodele, la Mangalia - Pictură și Tehnoredactare computerizată, iar la Năvodari - Dans modern și Teatru școlar.