O altfel de abordare a procesului instructiv educativ

Ştire online publicată Miercuri, 13 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Liceul Teoretic „Traian” Constanța a găzduit, recent, seminarul „Virtual Instrumentation Approach in Measurement and Data Acquisition”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în colaborare cu National Instruments - SUA și reprezentantul acestuia în România S.C. Instronica S.R.L. Compania National Instruments - SUA este unul din liderii mondiali în domeniul instrumentației virtuale, achiziției și prelucrării de date, cu aplicații în majoritatea domeniilor de activitate, inclusiv cel academic și al cercetării științifice. Scopul seminarului a fost de a prezenta cadrelor didactice din învățământul preuniversitar ultima versiune LabVIEW 8.5, platforma de programare grafică pentru testare, control și dezvoltare a sistemelor embedded, de a consilia și de a oferi sprijin tehnic utilizatorilor de LabVIEW pentru realizarea de aplicații în domeniul instrumentației virtuale și a achizițiilor de date, aplicații care oferă o nouă abordare a procesului instructiv educativ, la nivelul învățământului preuniversitar. Evenimentul a reprezentat un prilej pentru cadrele didactice de la Liceul Teoretic „Traian”, dar și de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța de a face cunoscut modul în care produsele primite prin sponsorizare, cu un an în urmă, de la Compania National Instruments SUA și Instronica Constanța, au fost utilizate în procesul instructiv educativ. „Virtual Instrumentation Approach in Measurement and Data Acquisition” determină o provocare în strategiile de dezvoltare ale învățământului românesc, aducând o nouă perspectivă asupra principiilor și practicilor pedagogice.