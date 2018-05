Nunţiul Apostolic în România: O vizită a Papei va fi anunţată de Vatican şi Preşedinţie

Nunțiul Apostolic în România: O vizită a Papei va fi anunțată de Vatican și Președinție

Vineri, 11 Mai 2018.

Nunțiul Apostolic în România, E.S. Miguel Maury Buendía, transmite că, atunci când va fi stabilită vizita Papei Francisc în țara noastră, anunțul acesteia va fi făcut simultan de cele două părți: Statul Vatican (Sfântul Scaun) și Președinția României, potrivit purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București, Francisc Doboș. Precizările vin în contextul în care premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, la Antena 3, că, în discuția pe care au avut-o la Vatican, Papa Francisc i-a confirmat că va veni anul viitor în România."Vizita Papei în România. Nunțiul Apostolic în România, E.S. Miguel Maury Buendía, m-a rugat să fac o precizare pentru presă: Când se va stabili vizita Papei Francisc în țara noastră, anunțul acesteia va fi făcut simultan de cele două părți: Statul Vatican (Sf. Scaun) și Președinția României", a scris, vineri seară, pe pagina sa de Facebook, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București, Francisc Doboș.El a postat și comunicatul transmis de Biroul de Presă al Vaticanului după ce Papa Francisc a primt-o în audiență, vineri, pe premierul Viorica Dăncilă."În decursul discuțiilor cordiale s-au oprit asupra bunelor relații bilaterale dintre Sfântul Scaun și România. Au fost subliniați pașii făcuți pentru favorizarea cooperării în domeniul educației și a fost exprimată speranța că aceasta se va putea consolida în curând prin intermediul unor oportune acorduri. Au fost notate și câteva teme de actualitate, printre care importanța concordiei în interiorul societății românești pentru căutarea binelui comun. În fine, au fost evocate unele perspective pentru viitorul proiectului european, asta și în vederea președinției Consiliului Uniunii Europene pe care România o va asuma în primul semestru din 2019", a transmis Vaticanul.De asemenea, premierul Viorica Dăncilă s-a întâlnit și cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, împreună cu arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pe probleme de relații între state.Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la Antena 3, că, în discuția pe care au avut-o la Vatican, Papa Francisc i-a confirmat că va veni anul viitor în România.Dăncilă a mai spus că Papa a întrebat-o despre credința românilor și dacă există înțelegere între bisericile catolică și ortodoxă din România.Viorica Dăncilă a precizat că Sanctitatea Sa a întrebat-o dacă are puterea să-și ducă mandatul până la capăt, iar ea i-a răspuns că ”fără îndoială”.“Am avut emoții foarte mari. Nu este un lucru obișnuit să te întâlnești cu Papa și să simți acel fior de emoție prin mesajele date. Întâlnirea a durat cam 45 de minute. Am să fiu foarte deschisă. Am discutat despre faptul că sunt prima femeie prim-ministru în România, l-a bucurat acest lucru. M-a întrebat cum văd provocările din România. I-am zis că România trebuie să se axeze pe mesaje pozitive, să-și găsească consensul. Mi-ar place să nu mai văd dezbinare între generații, categorii socio-profesionale și toți să mergem pe același drum. Papa a fost foarte încântat de mesajul meu. Mi-a pus întrebări dacă în România oamenii au credință, dacă există înțelegere între ordocși și catolici și i-am spus că da. M-a întrebat dacă am puterea să duc la sfârșit acest mandat. Am spus că da. Mi-a spus că la începutul anului viitor va veni în România”, a afirmat ea.În martie anul trecut, președintele Klaus Iohannis anunța, într-o conferință de presă susținută la Roma, că i-a reiterat Papei Francisc invitația de a vizita România în 2018, iar Suveranul Pontif a părut "foarte interesat”, iar, dacă va fi posibil, acesta va onora invitația și va veni în țara noastră.Sursa: News.ro