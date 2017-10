Numirile de directori controlate de minister

7

Baroniada !

Se stie - de cand cu democratia originala - ca ISJConstanta a devenit sediul mafiei din sistem , centrul de putere toxica , negativa , penala , sursa de unde este iradiat , virusat si cangrenat , intreg sistemul de invatamant preuniversitar . Se stie , de asemenea , ca poti ocupa prin concurs functia de director , doar un scurt intermezzo , daca nu faci sluj si temenele in fata protejatilor unor fripturisti politici , fatuci si fatalai de consum - deveniti brusc inspectori cu stea in frunte , daca nu devii un umil yes-man de meserie , in relatia cu tantalai si pitipoance , plimbati in functii , ori de inspectori , ori de directori , ori de functionari in minister ( cazul specialistei in frecatul ridichei Paloma Petrescu , devenita secretar de stat , apoi bagator de seama prin minister , cazul finei lui Basescu , cazul nevestei lui Andreescu , cazul nevestei lui Constantin , cazul amantei cutarui sacal de la PSD , sau de la PNL , PDL etc. ! ) . Dar , daca o arzi temeinic si cu partidul si cu clanul alfa din ISJ , mai un pliculet , mai un lantisor de aur , mai niste cercei cu pietre pretioas , pentru damele mai sclifosite -se stiu ele - mai un curcan , mai un miel , mai o galeata cu oua , mai niste udatura , pentru sacalii de rangul doi -se stiu si ei ( Bucovala a stat sapte ani cu unul in birou ! ) , te prinde pensia in functie , chiar daca nu ai sustinut vreodata un concurs de ocupare a postului , chiar daca nu ai toate tiglele pe casa , zero calitati manageriale si zero caracter si chiar daca ai doar liceul si nu studii universitare de lunga durata cum zice legea ... ISJConstanta a devenit spatiul mioritic perfect , terenul cu cele mai multe tarabe , de unde , anual , clanul roboteilor partinici si transpartinici , rostesc in eter : soala cutare i-o dam lui Sorinel , scoala cutare Mihaelei , scoala cutare lui Gevat , scoala cutare simpateicei Iris , scoala cutare Lenutei , scoala cutare Rodicutzei , scoala cutare lui Ionel ... Ei bine , toate acestea sunt si nedemocratice - cadrele didactice din scoli nefiind consultate - si penale , pentru ca se practica la greu traficul de influenta si darea si primirea de foloase necuvenite . Vedeti vreo tresarire de bun simt din partea Bucovalei , in sensul aplicarii legii si respectarii autonomiei scolare ? Nu ! De ce ? Pentru ca este pusa de partid , adica de o gasca , de clan , est sustinuta puternic la nivel local , inclusiv prin tacerea mieilor , profesorii din scoli , deveniti cobai , pe care se fac experimente , dintre cele mai dezastruoase pentru intelectualitatea scolara , dar si pentru elevii care vad si inteleg destule , iar urmarile pe termen lung asupra psihicului lor fragil , oricum catastrofale , nu pot fi cuantificate ! Ce-i de facut ? Greu de spus ! Demiterea de urgenta a intregului CA al ISJConstanta , demiterea Bucovalei , demararea unei anchete a DNA , inclusiv pentru chestiunea numirii dirctorilor , apoi rezolvarea cazurilor grave de management din sistem , al ascunderii posturilor titularizabile , detasarile pe pile si relatii , inchiderea ilegala a unor scoli , dupa investitii majore in infrastructura , chiar constructia unor scoli , cu bani imprumutati de la Banca Mondiala , in localitati unde nu exista suficienti elevi si alte si alte numeroase hibe penale , care determina starea grava a invatamantului preuniversitar , pentru care toti suntem responsabili , daca pastram tacerea si acceptam supusi cantarea de sirena a profitorilor sistemului ... Acesta ar trebui sa fie PRIMUL PAS !