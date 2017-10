Numărul exagerat de studenţi a atras dizgraţia la „Spiru Haret”

Numărul exagerat de studenți a atras dizgrația la „Spiru Haret”

Luni, 13 Iulie 2009

Universitatea „Spiru Haret” începe astăzi demersurile pentru chemarea în instanță a Ministerului Educației, după ce i-a fost retras, prin hotărâre de guvern, dreptul de organizare a admiterii în anul 2009-2010, a precizat purtătorul de cuvânt al universității, George Nicolau. Dreptul de organizare a admiterii în anul 2009-2010 a fost retras prin HG 749/2009, care cuprinde lista facultăților din România acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu. Astfel, în baza faptului că „Spiru Haret” a solicitat și câștigat în instanță să fie anulate prevederile a două HG anterioare de acest tip, respectiv 676/2007 și 635/2008, universitatea nu a mai fost trecută și în hotărârea din acest an. Numai că, anul acesta, hotărârea are o prevedere nouă, și anume, numai facultățile listate pot organiza admitere în anul universitar 2009-1010. În total, această universitate are 311.928 de studenți, ceea ce înseamnă două treimi din totalul studenților din România.