Numărul de posturi reduse din învăţământ nu s-a modificat

Numărul de posturi reduse din învățământ nu s-a modificat

Ştire online publicată Joi, 14 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Educației modifi-că numărul de posturi din învățământ care vor fi tăiate din fiecare județ în parte. De câteva zile, 14 inspectorate școlare au fost informate că trebuie să reducă mai multe posturi decât prevede Ordonanța de urgență, deși nu au fost întrebate dacă au cum. Spre exemplu, Inspectoratul Școlar din București ar fi trebuit să taie doar 276 de posturi, conform Ordonanței publicate în Monitorul Ofi-cial. Însă, de curând, inspectoratul a primit de la Ministerul Educației o altă cifră. Și anume, 1109 posturi. Practic, în București se vor reduce în plus 833 de posturi. Sindicaliștii din Educație susțin că inițial Guvernul a stabilit din pix numărul de posturi, doar pentru a le ieși la număr cele 15.000 de posturi, fără să verifice dacă pot fi restructurate sute de posturi. „Cu siguranță, prima anexă a fost făcută într-un birou al primului ministru fără să aibă nicio legătură cu Ministerul Educației (...) Inspectorii generali nu au fost întrebați nici măcar pentru anexă. Inspectorilor li s-a adus la cunoștință a doua anexă doar luni”, a precizat Liviu Marian Pop, secretar general FSLI. În Iași, unde prin Ordonanță trebuiau inițial tăiate doar 153 de posturi, Ministerul a transmis că trebuie redus un număr de trei ori mai mare. La Cluj, inspectorii școlari trebuie să mai găsească metode să renunțe la alte 288 de posturi. „Cifra reală este de 549 față de cea făcută public inițial , motivele fiind probabil legate de recalculări făcute la nivelul ministerului privind situația națională”, a declarat Horia Corcheș, inspector general Cluj. În schimb, Ministerul a redus numărul de posturi care trebuie reduse în 17 județe, pentru că a primit semnale că nu se poate aplica Ordo-nanța. Printre acestea și Constanța, care ieri a primit notă scrisă de la minister că se vor reduce 387 de posturi, deși inițial fuseseră anunțate 544. La fel și în județul Buzău, care are de tăiat doar 324 de posturi, față de peste 1.000 câte ar fi trebuit prin Ordonanță. Iar la Ilfov, de trei ori mai puține, adică 113 posturi. În Hunedoara, diferența este de doar 48 de posturi salvate. Reprezentanții Ministerului Educației susțin că la mijloc e vorba de o încurcătură. „Am observat că există o diferență între cifra de la București și cifra de la Buzău. Era evident o greșeală. Și atunci am investigat în ograda proprie și am constatat că există o eroare materială(...) În baza de date a Ministerului Educației poziția Inspectoratului București este într-o anumită poziție, iar în ba-za de date de la Ministerul de Finanțe este în altă poziție”, a explicat Melania Mandas Vergu, consilierul ministrului Educației. Ministerul Educației spune că va afla abia în martie numărul de profesori afectați de reducerea celor 15.000 de posturi.