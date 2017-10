Numărătoarea inversă a început şi pentru elevii de-a VIII-a

5

Sa nu plece inainte sa-si plateasca datoriile

Păi cam are datorii stan asta! La cati bani le-a luat oamenilor din salariuuuuuuu! Ba sanctiuni, ba ore taiate, ba concediu fără plată! Ea când pleacă si umblă dezlegată cine-i taie din salariu? Sau de la cine isi ia invoire? Isi pune palma-n fund si pleaca, program pe usa cabinetului nu are, nu stie nimeni ce face, ca tine usa incuiata ( ea fiind inauntru, poate doarme....), dar o doare taaare de restul lumii, in conditiile in care toata lumea munceste pe bune in scoala asta! Dar cu sanctiunile cum stă? Și-a luat vreuna? Să nu plece de la 28 până nu primeste si ea macar una, plus calificativul Bine sau Suficient, ca nu merita mai mult. Sperăm să aibă cineva grijă si de salariul si calificativul dânsei....."Generozitatea" se rasplateste, nu? Să se simtă si dânsa bine.....

Răspuns la: Jos regimul dictatorial al lui Stan!

Adăugat de : In sfarsit!, 14 iunie 2016

Am auzit ca la Consiliul asta profesoral o sa-si dea demisia! Scapati in sfarsit de ciuma rosie de la scoala Dan Barbilian. Puteti si voi sa...