"Nu vrem să mai facem circ la Delfinariu!"

CIRC SI PAINE

TOT CIRC ESTE. CAND UN ANIMAL CREAT SA TRAIASCA LIBER IN SUTE DE MII DE KM2 ESTE PUS INTR-O "CUSCA" SI OBLIGAT SA EXECUTE TOT FELUL DE "EXERCITII AMUZANTE" LA COMANDA, MISCARI PE CARE EL LE EXECUTA LIBER CAND ARE CHEF IN LIBERTATE, SE NUMESTE PROSTIE OMENEASCA. NU ESTE NICIO DEOSEBIRE INTRE CONDITIILE DE VIATA A ACESTOR MAMIFERE EVOLUATE SI O PASARE IN COLIVIE. CE MARE CACAT REALIZEAZA UN DRESOR FACAND UN DELFIN SA EXECUTE NISTE SALTURI PROSTESTI INTR-UN BAZIN DE CATIVA M3? NU EXISTA NICI UN DRESAJ. NICIUN ANIMAL SALBATIC NU EXECUTA O ACTIUNE PE CARE NU O EXECUTA LIBER IN MEDIUL LUI NATURAL. ESTE UN SPECTACOL FOARTE TRIST SA VEDETI ACESTE ANIMALE FOARTE EVOLUATE IN TIMPUL IERNII ,IN BAZINELE MICI INOTAND IN CERC TOATA ZIUA. ACEST FEL DE SPECTACOL TREBUIE SA DISPARA, SA FIE INTERZIS,CUM AU FOST INTERZISE ANIMALELE SALBATICE IN CIRCURI, MENAZERII. NICI GRADINILE ZOOLOGICE NU-SI AU ROSTUL AZI CAND ORICINE POATE CALATORI IN TOATA LUMEA SI VEDEA IN MEDIUL LOR ACESTE ANIMALE. CRED CA FILMELE DOCUMENTARE ,MUZEELE SUNT MULT MAI EDUCATIVE. AM VAZUT DE LA CREAREA DELFINARIULUI CUM ACESTE ANIMALE SE CHINUIE INTR-UN LIGHIAN, CUM MULTE AU MURIT LA VARSTE FRAGEDE SI ALTELE IN STARE DE DEPRESIE SI STRES. DELFINARIUL ESTE O AFACERE PENTRU COPII SI PROSTIMEA ADULTA. SARACUL DELFIN,A PARASIT MEDIUL TERESTRU PT CEL MARIN,DAR NICI ACOLO NU A SCAPAT DE PROSTIA OMULUI.