Controverse în cancelaria Colegiului „Regina Maria“

„Nu vreau să ies la pensie umilită de Victor Rădulescu!“

Fost solist la Teatrul „Oleg Danovski”, Radu Popescu ne-a vizitat luni, 10 mai, la redacție, revoltat peste măsură de modul cum directorul adjunct Victor Rădulescu s-a exprimat la adresa soției sale, Liliana Popescu, profesor de limba engleză la Colegiul Național de Artă „Regina Maria” din anul 1984. „În ziua de 3 mai, soția mea a fost agresată verbal și fizic de directorul adjunct Victor Rădu-lescu, individ care nu este la prima abatere de acest fel. Lucrul care m-a lezat și m-a determinat să fac în scris această sesizare, ceea ce nu au curajul profesorii Colegiului, este că a spus că tot orașul râde de familia noastră. După o viață demnă și plină de pasiune în munca minunată de pedagog, soția mea nu necesită o asemenea umilință în fața unei cancelarii pline mai ales de profesori tineri. Cum este posibil ca un asemenea director să devină «etern» într-o școală? A bătut elevi, are reclamații de la părinți, este de notorietate că ia șpagă. Am făcut acest gest pentru că mi se pare că s-a ajuns prea departe. Eu încerc să fiu deschizător de drumuri și vă rog ca-n ancheta pe care o veți face să readuceți climatul armonios de care are nevoie o școală de arte”. Pe de altă parte, prof. Liliana Popescu ne-a declarat că, deși toți colegii săi sunt îngroziți de modul cum îi tratează directorul Rădulescu, se tem să vorbească pentru că „el este angajatorul nostru. Eu, însă, i-am trecut cu vederea prea multe și am ajuns să fiu umilită cum nu merit. Mai am puțin și ies la pensie și vreau să plec cu fruntea sus și nu strivită după 38 de ani petrecuți la catedră!”. „I-am recomandat să se mai stăpânească!“ Despre comportamentul adjunctului său am mai discutat în urmă cu puțin timp cu prof. Nicoleta Heroiu, directoarea Colegiului, când am aflat despre o altă ieșire necontrolată a prof. Rădulescu, care s-a soldat cu lovirea violentă peste ureche a unui elev de clasa a VI-a. Și acum, ca și atunci, prof. Heroiu ne-a declarat că l-a atenționat să-și pondereze reacțiile. „Se cam enervează când ceva nu merge ca lumea și nu se stăpânește. Aici ar fi buba lui! Se mai întâmplă, ca în orice cancelarie, să nu intre profesorii la clasă tocmai la fix și mai sunt și alte nimicuri care se adună și i-am atras atenția că o să răspundă pentru ceea ce face. I-am atras atenția și într-un consiliu de administrație la începutul anului școlar: «Hai să încercăm să fim civilizați și să ne stăpânim!»”. „Nu e cazul să speculați momentul!“ Cam aceasta a fost percepția cadrelor didactice de la Colegiul de Artă „Regina Maria” cu privire la vizita noastră de ieri, din cancelarie. Am încercat să dăm de cineva care să ne confirme jignirile aduse cadrelor didactice de către directorul Rădulescu, dar majoritatea profesorilor s-au retras precum melcul în cochilie, mimând diverse preocupări. „Se mai adresează câteodată pe un ton ridicat, amplificând reproșurile. E vorba despre un limbaj nu tocmai adecvat în relația cu colegii și folosește niște cuvinte care pot jigni o persoană. Îi lipsește diplomația în relația conducător - subordonat”, afirma prof. Dinu Nițu. „Dacă n-ar fi nu s-ar povesti și nici dvs. n-ați fi aici. La această instituție ar trebui să vină o comisie de control, dar nu care să fie mânată să vadă doar ce trebuie și să i se pună la dispoziție ce se dorește să se știe. Dar, atâta timp cât acest sistem este construit pe relații sus-puse, pe influența partidului, vom ajuta la demolarea învățământului românesc. Această frică de a spune lucrurilor pe nume s-a transformat într-o cangrenă. Mai are cineva curaj să spună cuiva ceva? Reducerea la tăcere, lipsa de opinie, neimplicarea sunt tarele acestei societăți și care nu fac altceva decât să permită unora ca prof. Rădulescu să se mențină într-o funcție de conducere”, s-a alăturat discuției prof. Luca Matei. Foarte tranșant, prof. Beniamin Cozma ne-a reamintit de poziția dânsului din anul 2008, când l-a reclamat pe directorul adjunct: „V-am spus eu că trebuie să intre la pușcărie și nu m-ați crezut!”. „Un colectiv îmbătrânit, care nu mai are chef de ore!“ Încercând să demonteze toate acuzele care i se aduc, directorul adjunct Victor Rădulescu ne-a declarat că este forțat de împrejurări să se poarte astfel, întrucât lucrează cu un colectiv îmbătrânit, care nu mai are chef de ore și pe care trebuie să-l mâne de la spate. „Cu gura asta mare am rezistat 20 de ani și se poate vedea cu ochiul liber cât de bine arată astăzi această instituție de prestigiu a Constanței. Cu unii colegi îmi permit să fiu mai dur și agresiv pentru că le-am prelungit contractele, iar altora le-am dat anul acesta și mai multe ore. Iar cu prof. Popescu am folosit un ton ridicat pentru că ea m-a însurat și consideram că avem o altfel de relație. Dar se pare că pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești. În momentul în care lucrurile nu merg bine nici eu nu pot să fiu nesimțit. N-am rupt mâini, n-am rupt picioare, dar colectivul este îmbătrânit și nu mai răspunde…”. Întrebat dacă este adevărat că își șantajează colegii pe care i-a ajutat în diverse ocazii și care acum suportă jignirile simțindu-se vizați, prof. Rădulescu a negat cu vehemență. În schimb, a ținut să precizeze că, la cei 170 de profesori pe care îi are în subordine și cei aproape 1.200 de elevi care frecventează cursurile, este imposibil să nu-ți pierzi uzul rațiunii și să răbufnești. Întrucât reclamația prof. Liliana Popescu a ajuns și la registratura Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. Elena Buhaiev a declarat că în zilele următoare o comisie formată din inspectorul de management și cel de sector vor efectua o anchetă la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”.