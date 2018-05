NU vom mai avea manuale unice! CCR: Legea privind Editura Didactică şi Pedagogică, neconstituţională

NU vom mai avea manuale unice! CCR: Legea privind Editura Didactică și Pedagogică, neconstituțională

Ştire online publicată Joi, 19 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Curtea Constituțională a admis joi sesizările de neconstituționalitate formulate de PNL, USR, PMP și grupul parlamentar al minorităților naționale privind Legea pentru aprobarea OUG referitoare la transformarea Editurii Didactice și Pedagogice în societate pe acțiuni, au precizat, pentru Agerpres, surse din CCR.Potrivit informațiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a ședinței de plen de joi s-au aflat obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului numărul 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - SA ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare, obiecții formulate de 61 de deputați aparținând grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și de 50 de deputați aparținând grupului parlamentar al Partidului Uniunea Salvați România, grupului parlamentar al Partidului Mișcarea Populară, grupului parlamentar al minorităților naționale și neafiliați.În sesizare, se arată că "prin adoptarea acestui proiect în Parlament se încalcă principiul funcționării pieței economice și mecanismele concurențiale"."Ministerul Educației Naționale pretinde rezolvarea problemei manualelor școlare prin înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică SA, care va prelua elaborarea, editarea și tipărirea manualelor școlare, dar de fapt își ascunde propria incompetență. În acest sens, proiectul de lege va elimina mediul concurențial normal, va falimenta și instaura monopolul asupra unui segment de piață, subminând astfel o industrie de 15 milioane de euro. Din perspectiva sistemului educațional, o astfel de măsură va genera o serie de efecte negative prin uniformizarea actului educațional și prin controlarea ideologică a învățământului. Mai mult decât atât, activitatea la clasă a cadrelor didactice va fi periclitată de lipsa capacității de decizie cu privire la suportul didactic diversificat, fapt ce are efecte nocive asupra stimulării creativității, metodelor de predare și învățare și nevoilor principalilor beneficiari ai sistemului de educație", spuneau reprezentanții USR.La rândul său, PNL susținea că OUG referitoare la transformarea Editurii Didactice și Pedagogice în societate pe acțiuni este neconstituțională deoarece încalcă dispozițiile normative referitoare la motivarea urgenței, a caracterului excepțional existent în momentul adoptării ordonanței de urgență.De asemenea, PNL consideră că ordonanța nu cuprinde prevederi de natură a constitui drept comun, nu reglementează raporturi sociale ori conduite umane, nu se aplică pentru cazuri generale și impersonale, ci are un destinatar individualizat, în speță Societatea Editura Didactică și Pedagogică, agent economic privat cu capital de stat.Pe 20 martie, Camera Deputaților a adoptat, ca for decizional, OUG 76/2017 prin care Editura Didactică și Pedagogică se transformă în societate pe acțiuni, care are scopul de a edita manualele școlare obligatorii. Editura Didactică și Pedagogică trece din coordonarea în subordonarea Ministerului Educației Naționale.