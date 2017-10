Nu te poţi numi licean dacă n-ai trecut pe la LicArt!

Nu te poți numi licean dacă n-ai trecut pe la LicArt!

Ştire online publicată Miercuri, 04 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Este în plină desfășurare ediția a 16-a a celui mai mare concurs de arte - LicArt, coordonat de omul de cultură Radu Herjeu și organizat de Clubul Nouă ne Pasă, în parteneriat cu Ministerul Educației.Asta înseamnă că, dacă ești licean, îți place să faci fotografii sau scrii poezii, locul tău e la Festivalul Național de Arte pentru Liceeni. Deci trebuie să intri imediat pe www.licart.ro și să te înscrii. Motive ar fi destule. Am putea începe cu premiile, cele mai mari acordate în România, la astfel de competiții (ele vor ajunge și anul acesta la 15.000 de lei). Și cu numărul de participanți. Anul trecut au fost peste 1.500! Am putea continua cu oportunitatea de a deveni cunoscut și apreciat pentru talentul tău. Plus că site-ul concursului și pagina lui de facebook sunt vizitate, zilnic, de mii de oameni! Să continuăm cu posibilitatea de a interacționa cu tineri din toată țara și cu șansa de a merge în cea mai tare Tabără de Creație, plină de work-shop-uri și distracție! Și, foarte important, poți fi remarcat de una dintre personalitățile marcante din domeniile fotografic și literar care sprijină acest festival prin participarea la marile jurii, care desemnează câștigătorii.În prima lună a concursului, s-au înscris peste 500 de liceeni. Până acum, au fost desemnați semifinaliști 69 dintre ei. Mai ai 11 săptămâni la dispoziție să îți înscrii în concurs fotografiile și poeziile!Prin toate componentele sale, concurs și comunitate, LicArt rămâne, în această perioadă dificilă pentru cultură și artă, printre prea puținele spații de afirmare a valorii, în care tinerii se pot exprima, pot comunica, pot fi recunoscuți și înțeleși.