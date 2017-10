Nu rataţi călătoria în spaţiul cosmic, de la City Park

Nu ratați călătoria în spațiul cosmic, de la City Park

Ştire online publicată Marţi, 21 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Evenimentul „Copiii cuceresc spațiul” - cea mai mare călătorie în lumea fascinantă a spațiului cosmic, dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani, va continua la City Park Mall până luni, 27 aprilie. Peste 3.000 de copii au cucerit spațiul la City Park Mall.Expoziția interactivă reprezintă o oportunitate inedită pentru cei mici de a învăța noțiunile de bază în astronomie în cadrul unui curs interactiv de 45 de minute, dar și de a descoperi tainele călătoriilor în cosmos în calitate de astronauți echipați pentru o misiune în spațiu. Pe parcursul lecției interactive, copiii vor fi supravegheați de mentori care le vor dezvălui misterele universului, iar la finalul călătoriei vor primi Certificat de Astronaut.Expoziția se bucură de un succes foarte mare în rândul copiilor, pentru că este o metodă interactivă de acumulare a cunoștințelor despre spațiul cosmic. Copiii mai pot participa la această expoziție până pe 27 aprilie.Pe lângă modulul interactiv, expoziția le oferă copiilor și posibilitatea de a învăța sistemul solar și de a descoperi cum funcționează un telescop spațial. Imaginile din cadrul expoziției „Kids on the Moon” sunt fotografii oficiale împrumutate de ESA (Agenția Spațială Europeană) și NASA. În plus, fotografiile astronauților celebri precum Rick Hleb, Buzz Aldrin, Bruce McCandless, Story Musgrave, Jake Garn și Alexander Poleschuk sunt cu semnătura celor care au transformat explorarea spațiuluiîntr-un obiectiv al întregii omeniri.Un tur interactiv se organizează pentru minimum 15 copii, în baza unui bilet în valoare de 10 lei, achiziționat de la Info Desk-ul din City Park Mall.