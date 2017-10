„Nu-mi doresc să desfiinţez nicio specializare!“

6

Am crezut in apropiati...si m-am inselat....vad ce voi face de acum incolo...

http://www.razvanpantelimon.ro/....Am crezut in victoria imaginara a unor colegi,am crezut in doua persoane care mi-au creeat vise si sperante desarte,am crezut in niste oameni cu mintea si creierul "atacat" de probleme psihice si cu dubla personalitate....nu voi mai face niciodata asa ceva...voi crede in drepturile tinerilor si a celor care intr-adevar vor sa munceasca si sa construiasca prin functiile pe care le detin,promit in fata tuturor ca voi fi la unison cu toti cei care in momentul de fata imi sunt lideri pentru urmatorii 4 ani.PUBLIC LE CER SCUZE SI MA DEZIC DE TOATE "ATROCITATILE" SOTILOR COJOC IN UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA.SPER CA CEI CARE IMI CUNOSC SITUATIA SA INTELEAGA CA AM FOST DIRIJAT IN ASA FEL INCAT PRIN VOINTA CELOR CARE AU CONDUS UOC PANA IN FEBRUARIE 2012 SA LE FAC RAU COLEGILOR MEI DE LA FISP,STIU CA VOI PLATI IN ACEASTA VIATA PENTRU RAUL CREAT,DAR SPER SA IMI INDREPT GRESELILE.....CEL MAI MARE RAU FACUT A FOST INFAPTUIT DE CATRE VICTOR CIUPINA SI ACOLITII SAI SI AICI ENUMAR NUMAI O SINGURA PERSOANA,IN SPETA MIHAI GIRTU SI SOTII COJOC...DORESC PACE,LINISTE SI PROSPERAREA UNIVERSITATII OVIDIUS DIN CONSTANTA IN FRUNTE CU NOUA CONDUCERE ALCATUITA NUMAI DIN TINERI CU VIZIUNI LARGI ASUPRA INVATAMANTULUI UNIVERSITAR CONSTANTEAN.