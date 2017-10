Nu mai vrea nimeni să fie decan la Teologie. "Suntem în sesiune, nu stăm în loc de asta!"

La aproape jumătate de an de la scandalul iscat la Facultatea de teologie a Universității „Ovidius”, în urma căruia a fost demis decanul, pr. prof. univ. dr. Bogdan Moise, ieri am aflat că, în urma desfășurării concursului public pentru selectarea unui înlocuitor nu s-au depus dosare de candidatură.Reamintim că la sesiunea de admitere din septembrie 2016 de la Facultatea de teologie a Universității Ovidius, au existat suspiciuni de fraudă, motiv pentru care, pe 18 octombrie 2016, membrii Consiliului de administrație al celei mai mari universități din Dobrogea au propus și au votat demiterea din funcție a decanului Moise, și numirea ca decan interimar a prof. univ. dr. Daniela Hanțiu (actual decan al Facultății de arte), conform Cartei Universitare.„Hotărârea vine ca urmare a nerespectării procedurilor proprii de admitere în sesiunea toamnă 2016, când Senatul a hotărât un plan de măsuri care a permis reluarea admiterii la Facultatea de Teologie în condiții optime.Totodată, s-a discutat raportul de expertiză realizat luna aceasta de către o comisie tehnică solicitată de universitate, care prevede o hartă a zonelor consolidate și zonelor neconsolidate ale sediului vechi. Pe baza acestui raport, s-a votat în unanimitate redistribuirea activității didactice din unele facultăți, în alte săli și corpuri ale universității, în vederea demarării procedurilor de consolidare a zonelor afectate”, transmitea la vremea respectivă conducerea universității.Întrebat ce se întâmplă la Facultatea de teologie de nu se înghesuie universitarii să candideze la decanat, prof. univ. dr. Sorin Rugină, rector, a declarat că nu știe.„Atâta pot să vă spun că am primit o adresă prin care ni se aduce la cunoștință că a expirat termenul de 90 de zile și că nu s-a înscris niciun candidat, motiv pentru care am decis reluarea procedurii. Trebuie să vorbesc cu decanul interimar, lect. univ. dr. Cosma Costel Mitu că n-o să stăm să dăm toată ziua examene acolo că mai avem și alte treburi, e sesiune acum”. Întrebat de ce, totuși, nu s-a înscris nimeni, rectorul ne-a îndrumat să-l întrebăm pe decanul interimar, pentru că e posibil să fie niște reguli aparte. Și în caz că nu se prezintă din nou nimeni la concurs? „Rămâne în continuare interimarul pe funcție până la organizarea unui nou concurs. Lucrurile merg foarte bine acolo la facultate. Nu forțăm nota pentru că, repet, suntem în sesiune, urmează să înceapă semestrul II și nu stăm în loc de asta. Și interimatul poate să meargă, după șase luni iar discutăm”, a mai adăugat rectorul.Am încercat să aflăm și de la de-canul interimar dacă intenționează să participe la concurs și ne-a răspuns că se va stabili la nivel de facultate, dar că nu este de ajuns doar o candidatură. „Conform regulamentului trebuie să existe doi candidați și urmează să vedem ce se va mai întâmpla pe parcurs”, a fost răspunsul interimarului Mitu.