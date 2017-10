"Nu mai sunt de ajuns doar o tablă neagră şi-un profesor pentru performanţă"

Prof. Hamdi Akyol, directorul Liceului Internațional de Informatică:

"Nu mai sunt de ajuns doar o tablă neagră și-un profesor pentru performanță"

Pentru Liceul Internațional de Informatică din Constanța, anul școlar 2011-2012 a fost unul foarte bogat în premii obținute de elevii acestei instituții private. În cadrul unui interviu acordat ziarului „Cuget Liber“, prof. Hamdi Akyol, directorul Liceului Internațional de Informatică, povestește cum se poate face învățământ de top în Constanța.- Mai este aproape o lună și încheiați un an școlar impresionant în planul competiții-lor și al palmaresului câștigat.- Într-adevăr, am trăit un an plin de activități și succese care au început chiar de anul trecut, prin promovarea cu 100% a examenului de bacalaureat de către elevii noștri.Avem și copii extraordinar de talentați, dar și copii normali, ale căror succese ne bucură mult mai mult. Cu copiii buni lucrează toată lumea, dar important este să reușești să aduci copiii normali la capacitatea lor maximă. Lucru pe care l-am realizat anul acesta școlar, prin pregătirea lor la olimpiadele internaționale de proiecte. Iar universitățile din străinătate caută acest gen de elevi care pe lângă pregătirea intensivă cu profesorii îndrumători, ei ajung să prezinte în limba engleză proiecte foarte interesante. Pentru că nu e suficientă numai pregătirea teoretică.Am fost în Turcia, la Ankara, la două competiții de unde ne-am întors cu argint de la EBICO și bronz de la DREAMLINE. Din Azerbaidjan ne-am întors cu un bronz pentru un alt proiect, în Georgia am obținut medalia de aur absolut și cu un grup am fost la Houston, unde am câștigat medalia de bronz. Vom merge din nou în America, la New York, iar un alt grup va pleca luna viitoare în Olanda. Zilele acestea, elevii se pregătesc intens cu profesorii îndrumători.Un eveniment foarte important cu care ne mândrim este Gala româno-turcă organizată atât la București, dar și la Constanța și la care au participat peste 250 de elevi din cele 11 Instituții Lumina din România.- Vă diferențiați de învățământul de stat printr-o abordare modernă a cursurilor?- De când am venit eu la con-ducerea liceului de la Constanța au fost foarte multe schimbări în plan educativ. Am reînnoit toate laboratoarele, pe care le-am dotat cu smartboard-uri cu care putem desfășura orele noastre mult mai bine. Pentru că în momentul acesta este foarte important să atragem atenția elevilor noștri la ore și am constatat că nu mai sunt de ajuns doar o tablă neagră și-un profesor. Cadrele didactice folosesc table interactive sau se ajută de un proiector prin intermediul căruia aduc din viața reală exemple pentru teoriile pe care le dezvoltă la cursuri. Am descoperit că astfel elevii înțeleg mult mai bine și sunt mai concentrați la orele noastre. Ne străduim să nu rămânem în urmă, ba din contră, să fim cu un pas înainte, pentru că pregătirea educativă nu se termină niciodată. Întotdeauna la orele noastre ne vom strădui să folosim ultimele tehnologii.- Veți continua să imple-mentați aceste noutăți tehnologice și anul școlar viitor?- Tot ce pot să vă spun este că în anul școlar viitor, la liceul nostru din București se vor introduce printr-un proiect-pilot tabletele. Lucru pe care sperăm să-l implementăm și noi aici, la Constanța. Pentru că în Turcia, au trecut deja la astfel de metode de studiu, fiecare copil primind gratuit, de la stat, o asemenea tabletă. Este un program special, prin care profesorul poate urmări ce scrie elevul pe tabletă, în așa fel încât să nu le folosească în alte scopuri.De asemenea, pentru că nu avem o sală de sport vom amenaja un teren deschis.În ceea ce privește cifra de școlarizare, vom avea tot trei clase: două de matematică-informatică și una de filologie. Taxa de studii este de 2.400 de euro, dar avem foarte mulți elevi care beneficiază de burse, pentru că sistemul nostru prevede ca toți cei care au medii peste 9 să beneficieze de reduceri. Spre exemplu un elev cu media peste 9,60 beneficiază de 30% reducere și dacă achită integral i se mai scad încă 5%.