„Nu mai există rigoare şi disciplină în şcoală. Există, în schimb, un haos“

De vorbă cu prof. Monica Niciporuc

„Nu mai există rigoare și disciplină în școală. Există, în schimb, un haos“

De-a lungul a decenii petrecute la catedră în învățământul constănțean, și-au pus amprenta în amintirea a generații de elevi personalități al căror nume rezonează ca exemple de dascăli dedicați meseriei și formării generațiilor viitoare. Prof. Monica Niciporuc, actualmente profesor la Liceul „George Călinescu”, a avut șansa de a preda una dintre cele mai îndrăgite materii, la care cu greu se chiulește chiar și acum: limba engleză.- Cum ați descrie cariera dvs de peste trei decenii și jumătate ca profesor de limba engleză? - Cariera mea de profesor a stat sub semnul șansei. În primul rând, am avut șansa unui foarte bun profesor de engleză la școală, care mi-a fost un model pe tot parcursul vieții. Apoi am avut șansa de a veni dintr-o familie de intelectuali care, în ciuda posibilităților materiale precare, m-a susținut financiar și nu mi-a refuzat niciodată nicio carte, a plătit din greu bani de meditații și pentru mine și pentru sora mea. N-o să le pot mulțumi niciodată părinților mei pentru sacrificiile făcute.La terminarea facultății am venit, prin repartiție guvernamentală, la Școala nr. 28, de care mă leagă o lungă și frumoasă prietenie și colaborare cu Alexandrina Ionescu, profesor de limba germană. Și am avut șansa de a avea un manager foarte bun, regretata doamnă Nicolae Eugenia, de la care am învățat că o școală înseamnă rigoare, disciplină, dar și că o școală de elită se bazează pe profesori selectați cu foarte mare atenție și o resursă umană profe-sionistă.Apoi, cu sprijinul domnului director Daba, am ajuns la Liceul «Călinescu», unde am învățat de la două doamne Elena Bugnar și Daniela Călin. Și bineînțeles că de anii de la Liceul «Călinescu» mă leagă prietenia și colaborarea cu Alina Codreanu, de la care iarăși am învățat, deși este mai tânără decât mine. Am mai avut șansa de a fi colaborator al Consiliului Britanic de la care am putut învăța.- Ați fost profesor, director al Școlii 28 și al Liceului «Călinescu», director chiar în Ministerul Educației, inspector, iar director, iar acum profesor. Unde vi s-a părut cel mai greu?- Cred că cel mai stresant este să fii profesor, totuși. Pentru că înseamnă pregătire în fiecare zi, înseamnă elaborare de texte, corectare, verificare, înseamnă o relație specială cu elevii, dincolo de materia care se predă. Deși ca director sunt mult mai multe ore de petrecut în școală, sunt mai puțin stresante. Ca profesor, cele patru-cinci ore la catedră înseamnă un efort foarte mare. E foarte greu să fii profesor, dar numai pentru cine face această meserie cu adevărat. Știu că se spune că în învățământ vin tineri din ce în ce mai slab pregătiți, dar nu este o regulă generală. Există și tineri cu vocație, care asta vor să facă. Spre exemplu, aici, la «Călinescu», am șansa lucrului în echipă, cu colege de catedră foarte bine pregătite.- Cum catalogați actualele generații de elevi?- Mai slabi pregătiți, dar, totuși, cel puțin la engleză, dornici să studieze. Sunt interesați până în clasa a XII-a când sunt copleșiți de alte materii, pentru Ba-calaureat. Dar noi încercăm să-i îndrumăm în așa fel încât până la sfârșitul clasei a XI-a să-și dea cel puțin un examen cu certificare internațională, pentru a nu mai avea stresul Bacului. Cu copiii stăm de vorbă din clasa a IX-a și ei știu ce au de făcut. Ei știu că totul se construiește oră de oră. Din păcate, observ că în toate școlile există mai puțină rigoare, mai puțină disciplină și cred că nu îi pregătim pe copii pentru viață. Pentru că în meseriile pe care le vor avea trebuie să fie punctuali, să fie serioși.Cred că mulți copii sunt neglijați și vor să atragă atenția printr-un comportament excentric, ieșit din tiparele educației. Părinții sunt din ce în ce mai ocupați, nu li se acordă atenția necesară acasă. Și mai există o problemă la nivel social, respectiv lipsa modelelor de succes, care nu au nimic comun cu școala. Averi care se fac peste noapte și prea mulți fotbaliști care câștigă sume de bani nejustificat de mari. Sau dive de carton care câștigă mai mult decât un intelectual. Și atunci nu mai e atractiv să înveți. Elevii din ziua de azi preferă să-și aleagă modele mai accesibile.În general, în școala românească nu există rigoare și disciplină. Există, în schimb, un haos. Să ne amintim că în anul 2012, educația a avut nu mai puțin de șase miniștri, pe când Slovenia a avut, timp de opt ani, același ministru, care a putut să ducă o reformă de la un capăt la celălalt. Există în România o incoerență în domeniul politicilor educaționale, care se reflectă și la nivel micro.Și, în general, ingerința părinților nu face bine. Au devenit din ce în ce mai „vocali”, dar depinde de noi să rămânem pe pozițiile noastre și să le explicăm de ce notele nu sunt întotdeauna de 10. De ce să nu recunoaștem, în momentul în care dai note mari ai liniște ca profesor. Statutul profesorului este mai fragil, suntem mai vulnerabili, nu numai din cauza salarizării, ci și din cauza unei politici educaționale nefericite. Poate ar interveni o ordonare a lucrurilor prin introducerea unor sancțiuni mai drastice și o colaborare mai strânsă cu psihologul școlar.- De ce credeți că au ajuns părinții atât de „vocali”?- În primul rând, pentru că notele de la clasele V-VIII, într-o vreme și de la liceu contau pe mai departe. Așa încât notele mici s-au dat din ce în ce mai rar, iar notele mari au devenit o normă, ca să se poată intra la licee bune. S-a viciat rău rolul evaluării. Depinde de noi cât de profesioniști suntem ca să nu ne lăsăm dominați. Și dacă ești stăpân pe materie și cunoști principiile evaluării nu are nimeni nimic de spus.