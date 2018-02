"Nu mă atinge-mă", filmul regizoarei Adina Pintilie, a câştigat Ursul de Aur

"Nu mă atinge-mă", filmul regizoarei Adina Pintilie, a câștigat Ursul de Aur

Directorul festivalului, Dieter Kosslick, și președintele juriului internațional, regizorul Tom Tykwer, au fost cei care au anunțat câștigătorul marelui trofeu, filmul românesc "Nu mă atinge-mă". Întreaga echipă a filmului a urcat pe scenă, iar regizoarea Adina Pintilie a mulțumit tuturor celor care au ajutat la realizarea filmului."Filmat pe o perioadă de 10 săptămâni, între anii 2015 și 2017, cu o distribuție mixtă de actori profesioniști (Tomas Lemarquis, Laura Benson) și persoane reale, "Nu mă atinge-mă" este o explorare personală care pune sub semnul întrebării ideile preconcepute pe care le avem despre intimitate, ca aspect fundamental al existenței umane", informează ICR Berlin.În acest an, regizorul Călin Peter Netzer a fost membru al juriului care a desemnat câștigătorul premiului pentru cel mai bun film de debut - GWFF Best First Feature Award.„Nu mă atinge-mă”, scris și regizat de Adina Pintilie, este o investigație asupra dorinței cronice a omului de atingere, de contact, în diversele sale fațete. O femeie și doi bărbați, în căutarea intimității. Singurătățile lor se întâlnesc din întâmplare sau nu, într-o încercare deznădăjduită de a avea contact, scrie romaniatv.net