Nu-i de glumă! Se mai face școală în România? Cadrele didactice, hotărâte să intre în grevă

Cadrelor didactice le-a ajuns cuțitul la os. După ce au văzut că nu se rezolvă nimic în urma discuțiilor purtate la Guvern, reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) au înaintat acum premierului Viorica Dăncilă, precum și ministrului Educației Naționale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, și ministrului Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învățământ românesc. În primul rând, acestea fac referire la cele care vizează salarizarea personalului.„Atragem atenția Guvernului că nemulțumirile angajaților din Educație sunt mari și că lipsa dialogului social pentru rezolvarea acestora ne va determina să declanșăm protestele în perioada următoare.FSLI cere Guvernului aplicarea, de urgență, a măsurilor reparatorii în cazul salariaților încadrați part-time sau cu fracțiuni de normă, care au venituri sub salariul minim pe economie, dar care sunt obligați, potrivit Codului Fiscal aflat în vigoare, să plătească contribuții la nivelul salariului minim pe economie. Trebuie precizat că salariații încadrați cu jumătate de normă vor încasa venituri mai mici cu 200 de lei, iar cei încadrați cu un sfert de normă nu vor încasa niciun leu în plus la salariu, ci vor fi nevoiți să achite din venitul familiei contribuțiile către bugetul de stat”, au precizat sindicaliștii.În același timp, FSLI cere modificarea de urgență a Legii cadru nr. 153/2017, privind salarizarea bugetarilor, pentru că aceasta a creat discriminări, atât în rândul angajaților din sistemul bugetar, cât și în rândul angajaților din învățământ.Apoi, plângerile lor au în vedere și reîncadrarea personalului didactic, pe această lege, începând cu data de 1 iulie 2017, care, între timp, a dus la situații prin care personalul didactic necalificat este mai bine plătit decât personalul didactic calificat cu definitivat, grad didactic II sau chiar grad didactic I.„Prin Legea cadru nr. 153/2017, prin care a fost stabilit raportul de 1/12 între cel mai mic și cel mai mare salariu de la stat, personalul didactic de predare este poziționat între 1,64 și 2,76, în treimea inferioară a grilei de salarizare. Pentru aleși însă s-au făcut reguli speciale care s-au aplicat chiar de la data de 1 iulie 2017, când a intrat în vigoare acest act normativ. În cazul acestora se acordă indemnizații calculate prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare cu salariul minim brut pe economie, care este începând cu data de 1 ianuarie 2018, de 1.900 lei.FSLI solicită, de asemenea, ca majorarea de 20% de la 1 martie 2018 să se acorde întreg personalului angajat în Educație și nu doar personalului de predare”, au mai reclamat reprezentanții FSLI.O altă problemă gravă cu care se confruntă sistemul educațional este blocarea posturilor, iar în acest fel sute de angajați nu își vor putea încasa salariile pe data de 14 februarie. Și asta deoarece există unități de învățământ în care lipsesc administratorii financiari care trebuie să semneze statele de plată și, deși sunt posturi vacante, acestea nu pot fi ocupate, din cauza deciziei Guvernului.Din această cauză și nu numai, FSLI cere Executivului ca la următoarea rectificare bugetară să acorde sumele necesare pentru plata hotărârilor judecătorești. Este vorba despre restanțe pentru anul 2017, precum și plata integrală a tranșelor aferente anului 2018.De asemenea, dascălii consideră oportun a fi inserat în cuprinsul legii dreptul personalului didactic, care are o vechime în învățământ de cel puțin 34 de ani, de a fi pensionat, la cerere, cu trei ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei.„Guvernul trebuie să se gândească bine înainte să aplice strategia vorbelor aruncate în vânt. Federația noastră nu va face compromisuri și nu va accepta promisiuni care nu se vor regăsi în prevederi legislative. Legea de salarizare unitară se dovedește a fi un eșec, întrucât nu au avut loc discuții reale. Cerem Guvernului responsabilitate, altfel se va face direct răspunzător de protestele de stradă, pe care membrii de sindicat sunt pregătiți să le înceapă”, a declarat președintele FSLI, Simion Hancescu.