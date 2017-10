Nu-i de glumă cu educaţia pentru sănătate

Nu-i de glumă cu educația pentru sănătate

Recent, Colegiul Național de Arte „Regina Maria“ și Școala cu clasele I-VIII „Mihai Viteazul“ din Constanța au organizat ediția a II-a a Concursului Educație pentru Sănătate în Învățământul Primar, eveniment înscris în Calendarul Județean al Activităților Educative - ISJ 2012.În acest an, au participat 634 elevi de la Colegiul de Arte, Școlile cu clasele I-VIII „Mihai Viteazul“, „Nicolae Tonitza“, „Remus Opreanu“, „Mihail Koiciu“, „Gheorghe Țițeica“, „Dr. C-tin Angelescu“, „Marin Sorescu“, „Aurel Vlaicu“, „Anghel Saligny“ din Constanța, precum și elevi de la Școlile cu clasele I-VIII „C-tin Brâncuși“ Medgidia, „Tudor Arghezi“ Năvodari, Costinești, „J. Dinu“ Adamclisi, de la Liceul „Ion Podaru“ și Școala nr. 2 Ovidiu.Partener în derularea concursului, începând din acest an, este și CJRAE, care a înscris 11 elevi școlarizați în unitățile de învățământ de masă care beneficiază de servicii de sprijin din partea profesorilor psihopedagogi.Școlarilor de clasa I li s-a propus realizarea unui desen, cu relevarea a cinci aspecte diferite, având ca temă „Familia mea trăiește sănătos“, urmărindu-se în evaluare înțelegerea ideii de viață sănătoasă și redarea ei prin desen. Elevii de clasa a V-a și a VI-a au avut de răspuns la un chestionar compus din 40 de întrebări de genul „O persoană este sănătoasă din punct de vedere mental dacă: a) nu se lasă copleșită de problemele vieții, ci încearcă să le soluționeze b) nu își manifestă emoțiile c) are un loc de muncă d) are relații cu ceilalți“.După evaluarea lucrărilor, 77 de elevi din clasele I-IV au obținut punctajul maxim. Comisia de evaluare a acordat și 16 premii speciale, iar cei 11 elevi pregătiți de profesorii de sprijin vor fi recompensați prin premii și diplome de participare. Colegiul „Regina Maria“, inițiator și organizator, va acorda un premiu special pentru realizarea artistică a temei propuse.CNA „Regina Maria“ a oferit părinților care au însoțit copiii la concurs un concert festiv în sala Sergiu Celibidache, realizat cu participarea elevilor și a profesorilor de specialitate.